موناكو يطارد مهاجم أتلتيكو مدريد
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أكدت تقارير صحفية رغبة موناكو الفرنسي في التعاقد مع الكرواتي نيكولا كالينيتش مهاجم أتلتيكو مدريد.
يأتي ذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري، بحسب فرانس فوتبول.
ولا يزال موناكو يحاول الهروب من دائرة الهبوط بعد بداية مزرية للموسم، أسفرت عن إقالة المدرب ليوناردو جارديم وقدوم تييري هنري بدلاً منه.
وحقق موناكو حتى الآن 13 نقطة فقط في الموسم الفرنسي الجاري، الذي يتصدره باريس سان جيرمان بأريحية كبرى.
على الناحية الأخرى لعب كالينيتش 16 مباراة من 28 هذا الموسم، بدأ منها 9 فقط في التشكيل الأساسي، مسجلاً 3 أهداف وتمريرة حاسمة واحدة.