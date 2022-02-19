موناكو يضغط من أجل ضم مدافع برشلونة واللاعب يريد الاستمرار!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن إصرار نادي موناكو على الحصول على خدمات اللاعب سيرجينيو ديست من صفوف برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني لا يمانع عملية انتقال اللاعب لكن بمقابل مادي مفيد لهم.

وأكدت الصحيفة نفسها أن ديست يرفض فكرة الرحيل عن برشلونة في الوقت الحالي ويريد أن يستمر ويحصل على فرصته كاملة.

وأوضحت الصحيفة أن إصرار موناكو وضح في وجود وفد من النادي الذي يلعب بالدوري الفرنسي في كتالونيا هذا الأسبوع سعيًا لحسم الصفقة.

النادي حاول من قبل ضم ديست في الصيف الماضي، وعاد في فترة الانتقالات الشتوية وحاول ضمه من جديد لكنه رفض.

ويرفض برشلونة فكرة الاستغناء عن ديست بمقابل مادي أقل من 20 مليون يورو، وهو ما ينوي موناكو أن يدفعه للحصول على خدمات اللاعب.

جدير بالذكر أن ديست كان قد انضم لصفوف برشلونة في صيف 2020 قادمًا من أياكس الهولندي مقابل 21 مليون يورو، وينتهي عقده في صيف 2025.