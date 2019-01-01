مولودية الجزائر يفاوض ريال مدريد لمشاركته في المئوية

النادي العاصمي الجزائري شارك النادي الملكي من قبل في احتفالاته بمرور 75 عامًا على تأسيسه

يسعى مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر لتنظيم احتفالية ضخمة لجماهيره، احتفالًا بمرور 100 عام على تأسيسه.

تحل الذكرى الـ100 لتأسيس النادي الجزائري في السابع من أغسطس عام 2021، حيث تم تأسيسه عام 1921.

ووفقًا لصحيفة "الشروق" الجزائرية فإن فؤاد صخري؛ المدير الرياضي للمولودية، سافر إلى إسبانيا خلال الأيام الماضية، من أجل التوصل لاتفاق مع مسؤولي ريال مدريد وإقناعهم بالقدوم إلى الجزائر، لخوض لقاء ودي على ملعب 5 يوليو الأولمبي، إلا أن الصحيفة أوضحت أن الأمور ليست سهلة.

وأشارت الصحيفة أن هناك عدة عراقيل قد تحول دون اتفاق بين الناديين، على رأسها أن المباراة سيتزامن توقيتها مع انطلاق موسم 2021-2022، وهو ما سيرفضه النادي الإسباني، بجانب القيمة المالية الكبيرة التي سيطلبها من أجل الحضور للجزائر.

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"الشروق" أكدت كذلك أن شركة "سوناطراك" المالكة لأغلبية أسهم المولودية، خصصت ميزانية ضخمة من أجل إنجاح المئوية، وتأمل في موافقة عملاق إسبانيا من أجل إسعاد الجماهير.

يذكر أن المولودية شارك في احتفالات النادي الملكي بمرور 75 عامًا على تأسيسه عام 1977، بالمشاركة في دورة سانتياجو بيرنابيو، رفقة منتخبي الأرجنتين وإيران.

وخاض ريال مدريد مباراة من قبل على الأراضي الجزائرية مع منتخب محاربي الصحراء في عام 1982، تلقى الهزيمة بها بنتيجة 2-1.