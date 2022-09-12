مولر: ماني يحذرني من التمرير لليفاندوفسكي وضد برشلونة حوافزنا أكبر

توماس مولر يؤكد أن اللعب أمام الفرق مثل برشلونة يحفز فريقه على تقديم كل شيء.

أكد توماس مولر نجم فريق بايرن ميونخ على صعوبة المواجهة ضد برشلونة والتي تقام على ملعب أليانز أرينا ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، حيث أكد مولر على ضرورة التركيز ضد النادي الكتالوني وشدد على أن مثل تلك المواجهات تعطي اللاعبين حوافز أكبر، كما تطرق للحديث عن ليفاندوفسكي.

وقال مولر: "ماني يمازحني في آخر 10 أيام ويحذرني من تمرير الكرة لروبرت ليفاندوفسكي بالخطأ، لكن علينا أن نلعب بطريقتنا وألا نركز عليه حقًا".

وأضاف: "علاقتي بليفاندوفسكي تطورت داخل الملعب بشكل كبير على مدار السنوات، لكن الآن لدينا المزيد من الخيارات في الأمام ولا يوجد مهاجم واحد ثابت".

وأردف عن المواجهة ضد برشلونة: "نريد الفوز بكل الثنائيات وأن نعمل سريعًا عند خسارة الكرة، المباراة ستكون مفتوحة عكس المواجهات الأخيرة في الدوري الألماني التي لعبنا فيها ضد فرق كانت تدافع أكثر".

وأكمل: "اللعب ضد أفضل الفرق الأوروبية يجعلك متحفز بشكل أكبر، بكل تأكيد برشلونة بدأ الموسم بشكل رائع وسجلوا الكثير من الأهداف، أنا معجب بهم لكن ذلك سيدفعنا لتقديم كل ما لدينا للفوز باللقاء".

جدير بالذكر أن كلا الفريقين يملكان ثلاث نقاط على رأس ترتيب المجموعة بعد الفوز في الجولة الافتتاحية على فيكتوريا بلزن وإنتر بالترتيب.