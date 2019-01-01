مولر يعلق على رحيله عن بايرن ميونخ

مولر تراجع دوره مع الفريق البافاري

تويتر هيثم محمد

علق توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، على التقارير التي تحدثت عن إمكانية رحيله عن الفريق بعد تراجعه إلى مقاعد البدلاء في الموسم الجاري.

مولر أصبح ملازماً لدكة البدلاء البافارية في هذا الموسم بعد تعاقد الفريق مع الثنائي إيفان بيريشيتش وفيليبي كوتينيو، والاعتماد بشكل أكبر على كينجسلي كومان وسيرجي جنابري.

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وقال مولر مع "كيكر": "عندما سمعت كلام كوفاتش شعرت بالدهشة، ولكن تلك الأمور لا تترك أثراً، تحدثت في السابق مع المدرب والأمور بخير".

وأضاف: "بالتأكيد وصول لاعبين جدد صعب المنافسة في مركزي، المدرب يجب أن يتخذ قرارات صعبة كل مباراة، ولكن هناك أمر تكرر في اللقاءات الخمسة الأخيرة لم يعجبني".

وختم: "إذا كان الجهاز الفني يراني كبديل في اللقاءات المقبلة يجب علي التفكير في وضعي لأن هذا لا يتناسب مع طموحاتي".

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مولر متواجد حالياً في ميونخ مع القلة من اللاعبين الذين لن ينضموا لمنتخباتهم في التوقف الدولي، وأشارت "بيلد" أنه لا يتحدث مع المدرب نيكو كوفاتش أثناء التدريبات.