مولر: التعاقد مع كوتينيو لن يؤثر على أهميتي

مولر يتحدث عن أدواره في بايرن ميوينخ بعد انضمام كوتينيو من برشلونة

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قال توماس مولر نجم نادي بايرن ميونيخ إن أهميته بالنسبة للفريق معروفة للجميع داخل النادي ولا يمكن أن تتغير بانضمام أي لاعب إلى صفوف الفريق البافاري.

وكان بايرن ميونيخ كان قد تعاقد مع الثنائي فيليبي كوتينيو من برشلونة وإيفان بيريزيتش من إنتر على سبيل الإعارة خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

وبانضمام نجمين إلى الخط الأمامي للفريق، بات الحديث الآن عن تراجع أدوار بعض اللاعبين، الأمر الذي أكد توماس مولر أنه لا يكترث به.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 28, 2019

وحول ذلك، قال مولر إن قيمته وأدواره بالنسبة للفريق معروفة للجميع، وتواجد كوتينيو وبيريزيتش لن يمنعه من أداء أي شيء كما يشاع.

وأضاف: "اللعب بجوار كوتينيو وبيريزيتش سيكون مميزًا بالطبع، هما لاعبان كبار وقادران على إضافة الكثير للفريق خلال المرحلة المقبلة"

وتابع: "أتطلع للمشاركة في هذا الموسم من أجل تخطي ما فعلناه في الموسم الماضي وتحقيق المزيد من النجاحات، هذا فقط ما أفكر فيه في الوقت الحالي"

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يذكر أن بايرن ميونيخ قد تعاقد أيضًا مع كل من لوكاس هيرنانديز قادمًا من أتليتيكو مدريد، وبنيامين بافارد قادمًا من شتوتجارت.