مولر: استمتعت بإسقاط برشلونة أكثر من سباعية البرازيل

تحدث عن الفارق بين الانتصارين

يؤمن توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ، أن فوز فريقه أمس الجمعة على برشلونة، أفضل من انتصار ألمانيا على البرازيل في كأس العالم 2014.

مولر شارك في الفوز التاريخي لمنتخب بلاده في نصف نهائي المونديال بنتيجة 7/1، وساهم في حصد فريقه للقب البطولة.

المهاجم الألماني لعب دوراً هاماً كذلك، في الانتصار الساحق لبايرن أمام برشلونة 8/2، في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، ليتحدث عن الفارق بين المباراتين.

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وقال مولر:"تفوقنا اليوم أفضل مما حققناه أمام البرازيل، المهم هو أننا نفعل ما نخطط له، الجو جيد والحالة المزاجية ممتازة بالفريق، الجميع يسير في نفس الاتجاه".

وأضاف:"ضد البرازيل لم يكن كل شيء تحت السيطرة، لعبنا على أرضهم وكانت هناك بعض المصاعب التي واجهتنا".

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وتابع صاحب الـ30 سنة:"أفضل شيء هو رؤية اللاعبين البدلاء يمتلكون نفس السعادة، مما يؤكد الرغبة الجماعية في تحقيق الفوز واقتناص لقب البطولة".

يذكر أن بايرن ميونخ، ينتظر الفائز من مانشستر سيتي وليون، لتحديد الطرف الآخر للمواجهة المرتقبة في نصف نهائي الأبطال.