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دوري أبطال أوروبا

مولر يقدم اعتذاره بعد واقعة مباراة أياكس

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الدولي الألماني تعرض للطرد

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

قدم توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، اعتذاره للاعب أياكس نيكو تاليافيكو بعد التدخل العنيف بحقه في مباراة الفريقين المثيرة مساء الأربعاء بدوري الأبطال.

وتعرض مولر للبطاقة الحمراء بعد تسببه بجرح برأس تاليافيكو بتدخل متهور في كرة مشتركة أثناء اللقاء الذي انتهى بالتعادل بنتيجة 3-3.

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ونشر مولر بياناً عبر حسابه على تويتر قال فيه: "أريد أن أتقدم باعتذاري لنيكو تاليافيكو على تدخل مباراة الأمس".

وأضاف: "لم أقصد الإيذاء بهذا التدخل وأتمنى له تعافياً سريعاً".

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واحتاج تاليافيكو إلى إجراء خياطة على مكان الإصابة، ولكنه أكمل المباراة وسجل هدف التعادل لأياكس في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وعبر الفريقان معاً للدور الثاني بعدما تصدر بايرن المجموعة برصيد 14 نقطة وخلفه أياكس بنقطتين أقل.

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