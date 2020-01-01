موقف مفاجئ من جوارديولا تجاه نجوم مانشستر سيتي بسبب تخفيض الرواتب

المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يعرب عن رأيه في تخفيض رواتب اللاعبين.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي لا يشعر بالمفاجأة من تصرفات نجوم الفريق تجاه تخفيض رواتبهم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" والتي أكدت أن المدرب الإسباني لا يرى شيئَا غريبًا في موقفهم الرافض لتخفيض الرواتب.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت مفاوضات مكثفة من جانب إدارة مانشستر سيتي مع نجوم الفريق من أجل تخفيض الرواتب بسبب فيروس كورونا.

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وتوقفت كرة القدم في معظم أرجاء العالم خلال الأسابيع الماضية مما تسبب في خسائر مادية كبيرة للأندية والاتحادات وهو ما دفع الإدارات لتخفيض الرواتب.

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ويبدي عدد من نجوم الفريق تفهمًا للموقف الحالي للإدارة مثل البلجيكي كيفين دي بروينه القائد الثاني في مانشستر سيتي، بينما يعارض عدد آخر فكرة التخفيض.

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة قد تدفع ببيب جوارديولا في المفاوضات من أجل إقناع هؤلاء اللاعبين بالخطوة التي تسعى الإدارة لتنفيذها في الأيام المقبلة.

جدير بالذكر أن إدارة مانشستر سيتي ليست الوحيدة التي تعاني من إقناع نجوم الفريق بتخفيض الرواتب، فمعهم في نفس الأزمة تشيلسي وأرسنال وتوتنهام أيضًا.