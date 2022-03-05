موقف غامض من الهلال .. جانج هيون سو يتفق مع ناديه الجديد

كشفت تقارير صحفية كورية جنوبية عن توصل جانج هيون سو مدافع الهلال لاتفاق مع نادي أولسان للانضمام إليه الموسم القادم وعقب نهاية عقده مع ناديه.

صاحب الـ30 عامًا يُعد من أعمدة الدفاع الهلالي الرئيسية وأحد أسباب نجاح الفريق وإنجازاته في السنوات الأخيرة ومنذ انضمامه إليه صيف 2019، ولكن النادي رغم ذلك لم يُجدد عقده حتى الآن، رغم أنه ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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موقع سبورتس الكوري الجنوبي أكد سعي أولسان للتعاقد مع جانج هيون سو خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي، موضحًا أن محاولاته باءت بالفشل لتمسك الهلال بخدمات لاعبه خاصة مع إقباله على خوض غمار كأس العالم للأندية.

وأضاف الموقع نقلًا عن أحد مسؤولي أولسان أنهم جلسوا مع جانج هيون سو واتفقوا معه على الانضمام للفريق خلال الصيف القادم وعقب نهاية عقده مع الهلال، رغبة منهم في جمعه مع زميله السابق في منتخب كوريا الجنوبية، كيم يونج جوون، الذي ضمه النادي في يناير الماضي.

وأكدت بعض المصادر السعودية رغبة الهلال في تجديد عقد جانج هيون سو، لكن الغريب هو عدم تحرك المسؤولين في هذا الاتجاه رغم بقاء 3 أشهر فقط على نهاية العقد ودخول اللاعب الفترة الحرة منذ يناير الماضي وإمكانية توقيعه لأي نادٍ مجانًا ودون العودة للهلال.