موقف ساني المفاجئ يخلط أوراق جوارديولا ويُعيد الأمل للبايرن



كشفت تقارير صحافية بريطانية، عن تجدد أمل بايرن ميونخ في الحصول على توقيعه الدولي الألماني ليروي ساني، حتى بعد فشل المحاولة الأولى، لمبالغة إدارة مانشستر سيتي في سعر اللاعب.

وادعت العديد من الصحف والمؤسسات الإعلامية سواء في المملكة المتحدة أو ألمانيا، أن الإدارة البافارية عرضت على مسؤولي "السكاي بلوز" حوالي 80 مليون يورو، نظير عودة صاحب الـ23 عامًا إلى البوندسليجا عبر بوابة "آليانز آرينا".

لكن العرض قوبل بالرفض، لتمسك النادي السماوي بالحصول على مبلغ أكبر، وهو ما جعل رئيس النادي الألماني أولي هونيس، يعترف علنًا بصعوبة إتمام الصفقة هذا الصيف، وذلك بحسب تعبيره "للمبالغ المجنونة" التي اشترطها النادي الإنجليزي.

مع ذلك، فجرت صحيفة "ديلي اكسبريس" مفاجأة من العيار الثقيل مساء اليوم الاثنين، بالكشف عن تفاصيل جديدة، قد تقلب الموازين في الأسابيع القليلة القادمة، وذلك بظهور ملامح تمرد اللاعب على إدارة ناديه، بالمماطلة في مفاوضات تجديد عقده.

وقالت الصحيفة، إن الشاب الألماني يرفض فكرة وضع القلم على عقد التمديد في الوقت الراهن، وذلك ليس بسبب اختلاف حول الأمور المادية، بل اعتراضًا على كثرة جلوسه على مقاعد البدلاء، حيث ذكر التقرير، أن اللاعب اشترط الحصول على وعد من المدرب بيب جوارديولا، باللعب دقائق أكثر الموسم المقبل، نظير الموافقة على التجديد.

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وفي الختام، لفت التقرير أنه حال لم يتغير موقف ساني في الفترة القادمة، فقد يضطر جوارديولا لخيار البيع بأفضل عائد مادي، على اعتبار أنه في الغالب لن يوافق على شرط لاعبه.

هذا بجانب الوفرة الهائلة المتاحة لدى بيب في مركز ساني، الذي سجل 10 أهداف وصنع مثلهم في حملة الثلاثية المحلية الأخيرة، وهو الأمر الذي قد يُعّجل بعودة البايرن مرة أخرى، لحاجة المدرب نيكو كوفاتش لبديل على نفس مستوى الأسطورة فرانك ريبيري على الرواق الأيسر.