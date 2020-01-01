موقف جعل كاسانو يؤمن بأن رونالدو هو الظاهرة

تحدث أنطونيو كاسانو لاعب ريال مدريد السابق عن واقعة طريقة حدثت بينه وبين الظاهرة رونالدو عندما كانا يلعبان لصالح ريال مدريد.

كاسانو ورونالدو تزاملا في ريال مدريد على مدار عام ونصف في الفترة من 2006-2007، لكن لم يقدم مستوى جيد.

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وأوضح كاسانو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية بأنه كان مؤمناً أن رونالدو هو أفضل لاعب في عالم كرة القدم، حتى جاء ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي تمكن من التفوق عليه.

وقال: "في مباراة كنا مهزومين بهدف نظيف في الشوط الأول، وقرر المدرب إخراج رونالدو وإشراك رود فان نيستلروي".

وتابع: "رونالدو رفض هذا التغيير بشدة وقال للمدرب اسمع ستقوم بإخراجي بعد أول ربع ساعة إذا لم أنجح في تسجيل هدفين، مرت ربع ساعة بالفعل والنتيجة كانت 2-1".

واختتم: "في تلك اللحظة أمنت بأن رونالدو هو إله كرة القدم إلى أن جاء ميسي وغير كل هذا، وأصبح يتفوق عليه".

ولعب كاسانو لمدة عامين في ريال مدريد، لكنه لم يشارك كثيراً وانخفض مستواه بشكل مفاجئ بسبب عدم التزامه بالتدريبات، وخاض مع الفريق 29 مباراة وسجل 4 أهداف فقط.