موقع إباحي يقدم 200 مليون يورو مقابل حقوق تسمية ملعب إيفرتون

تقارير صحفية تؤكد رغبة الموقع في الحصول على حقوق تسمية ملعب إيفرتون.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تقديم أحد مواقع الأفلام الإباحية لعرض للحصول على حقوق تسمية ملعب إيفرتون الجديد.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "سبورت بايبل"، والذي أكد أن الموقع الإلكتروني يعرض دفع حوالي 200 مليون يورو من أجل تحقيق هدفه.

وفي تصريحات أدلى بها مسؤول في الموقع الإباحي لصالح موقع "باسفيك نورث" الإنجليزي قال: "سمعنا الأنباء أن إيفرتون يريد بيع حقوق تسمية الملعب".

وأضاف: "بعد ذلك قمنا بتقديم عرضنا لمدة عشر سنوات مقابل 20 مليون في الموسم الواحد"، وأكمل مسؤول آخر: "لو تم قبول عرضنا سنعمل على تحسين الملعب وجعله ضمن الأفضل في العالم، وصديق للبيئة".

وكان إيفرتون قد أعلن في مارس عام 2021 عن بناء ملعب جديد ستصل تكلفته لحوالي 550 مليون يورو وبسعة حوالي 62 ألف متفرج.

ومن المقرر أن ينتقل النادي إلى الملعب الجديد مع بداية موسم الدوري الإنجليزي في 2024\2025 لينهي حقبة تاريخية في جوديسون بارك.

جدير بالذكر أن إيفرتون يلعب في جوديسون بارك منذ عام 1892 ويحمل الملعب الرقم القياسي بين كافة ملاعب إنجلترا في استضافة أكبر عدد من مباريات الدرجة الأعلى في تاريخ الدوري المحلي.