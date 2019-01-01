موقعة السيتي، إنطلاقة جديدة لآرسنال على "نعش جوارديولا"!

تجاذبات مختلفة بين طموحات إحياء الموسم وقتله في أقسى فترات المسابقة

يستعد آرسنال لاستقبال مانشستر سيتي في المرحلة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الإمارات، يوم الأحد، في لقاء يسعى من خلاله "المدفعجية" إلى تسجيل انتصار جديد عقب الفوز على وست هام، بينما سيحاول "السيتيزينس" تعويض الهزيمة التي مني بها الفريق من مانشستر يونايتد بالجولة الماضية.

ويمني المدرب المؤقت لآرسنال فريدي ليونبيرج النفس بالبناء على الفوز الأول الذي حققه الجولة الأخيرة كمدرب لآرسنال على حساب الجار اللندني وست هام.

ووضع آرسنال بالفوز الذي حققه على وست هام بثلاثة أهداف سجلها في نحو تسع دقائق، حدا لأطول سلسلة مباريات له دون فوز منذ 42 عاما وتحديدا منذ عام 1977 (7 مباريات من دون أي فوز في الدوري و9 تواليا في مختلف المسابقات).

وتنفس ليونبيرج الصعداء، لا سيما أنه حصل على نقطة فقط من مباراتيه الأوليين كمدرب لفريقه السابق.

وتقع مباراة السيتي بين نقيضين باختلاف أهداف كلا الفريقين، فقد تمثل إحياء وإنطلاقة جديدة لآرسنال الساعي لإنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى، وربما تكون الرصاصة الأخيرة لموسم مانشستر سيتي، المتمسك ببصيص الأمل بعد ابتعاده بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر.

وسيضرب آرسنال عصفورين بحجر واحد بالفوز، فقد يُمكنه من إنهاء عقدة للسيتي المتفوق في المباريات الأخيرة على آرسنال، وعلى الاقتراب من المربع الذهبي، حيث يبتعد آرسنال بفارق 7 نقاط عن تشيلسي الرابع صاحب آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

الفوز سيضمن على الأقل فرصة لآرسنال للاستمرار مستقرًا خاصة مع فترة ديسمبر ويناير المزدحمة بالمباريات والتي قد تُحدد موسم آرسنال، لا سيما أنه سيواجه اثنين من خصومه المفترضين على المراكز الأوروبية.

فمن هنا وحتى نهاية يناير سيخوض آرسنال 9 مواجهات بين الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا (أمام ليدز يونايتد)، وتشمل هذه المواجهات مواجهتين أمام تشيلسي ومانشستر يونايتد، متتاليتين على ملعب الإمارات يومي 29 ديسمبر و1 يناير في البريميرليج.

الفوز في مواجهة السيتي سيُنعش حظوظ آرسنال وسيعطيه الثقة قبل تلك المباريات الحاسمة، وفوزه بتلك المباريات يعني أكثر من 3 نقاط فهو من جهة يحرم خصومه ومنافسيه في السباق على مراكز الأبطال من النقاط ويكتسبها لنفسه.

كما أن الفوز في تلك الفترة قد يُدعم أركان ليونبيرج ويعطي لآرسنال المزيد من الوقت لدراسة السير الذاتية للمدربين المرشحين لتولي تدريب الفريق، لكن الخسارة قد تُعجل باتخاذ قرار بجلب مدرب جديد، وربما يعود الفريق للنفق المظلم لأن المدرب الجديد لن يجد الوقت والمتنفس لوضع يده على كل شيء في الفريق.