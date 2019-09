موعموعد مباراة إيطاليا ضد أرمينيا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح استاد فازكين سركيسيان أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين المنتخب الإيطالي ونظيره منتخب أرمينيا يوم الخميس القادم 5 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 6 محرم 1441 هجرياً، وذلك في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا "يورو 2020".

يتصدر المنتخب الإيطالي المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، برصيد 12 نقطة حيث خاض الأزوري أربع مباريات استطاع تحقيق أربع انتصارات متتالية، ثم يليه منتخب فنلندا فى المركز الثاني برصيد تسع نقاط، ثم منتخب أرمينيا فى المركز الثالث بست نقاط ويليه المنتخب البوسني والمنتخب اليوناني بأربع نقاط لكل منهما، ثم يأتي فى المركز الاخير منتخب ليشتنشتاين بدون نقاط.

وشهدت قائمة المنتخب الإيطالي التى سيخوض بها مواجهتى، أرمينيا وفنلندا فى تصفيات كأس أمم أوروبا، غياب مهاجم سامبدوريا فابيو كوالياريلا، وضم المدرب الوطني روبرتو مانشينى، كل من ستيفان الشعراوي مهاجم فريق روما الإيطالي المنتقل حديثًا إلى إلى نادي شنجهاي الصيني، وأندريا بيلوتى

استبعد المدرب روبيرتو مانشيني ماتيا دي تشيليو الظهير الأيمن ليوفنتوس، بعد تعرضه للإصابة فى مباراة فريقه أمام نابولي، فى الجولة الثانية من الدوري الإيطالي. وجيورجيو كيلليني، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي

وجائت قائمة الآتزوري هذا التوقف، ففي حراسة المرمى يتواجد الثلاثي سالفاتوري سيريجو وجيانلويجي دوناروما، أليكس ميريت، أما الدفاع سيتواجد دانيلو دي أمبروزيو بديلًا لماتيا دي تشيليو، أتشيربي، بونوشي، إيمرسون، فلورينزي، إتزو، مانشيني، لوكا بيليجريني، رومانيولي.

قائد وسط الملعب في قائمة إيطاليا هو جورجينيو نجم تشيلسي، ويتواجد معه ماركو فيراتي نجم باريس سان جيرمان، لورينزو بيليجريني، كذلك الثنائي الرائع ونيكولو باريلا، ستيفانوسينسي، أما الهجوم فيتواجد أندريا بيلوتي، بيرنارديسكي، فيديريكو كييزا،ستيفان شعراوي، تشيرو إيموبيلي، لورينزو إينسيني، كيفين لاسانيا.

سيغيب عن منتخب إيطاليا ماتيا دي تشيليو الظهير الأيمن ليوفنتوس، مهاجم سامبدوريا فابيو كوالياريلا، وجيورجيو كيلليني بداعي الإصابة التي أخرجته من قائمة الآتزوري، ولن يفتقد بطل كأس العالم 2006 لأي لاعب بداعي الإيقاف.

