موعد نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد المباراة النهائية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العرب الأبطال 2023، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

وصلنا إلى اللحظة الحاسمة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العرب الأبطال 2023، إذ سنتعرف على بطل النسخة الاستثنائية من البطولة، في المباراة النهائية.

شهدت النسخة الحالية من البطولة العديد من اللحظات المثيرة، والمباريات القوية، والمفاجآت التي تليق بالحدث الكبير بين الأشقاء العرب.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على موعد مباراة نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

موعد مباراة نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العرب العرب الأبطال 2023، هو يوم السبت 12 أغسطس 2023، على ملعب الملك فهد الدولي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية

ما هي القنوات الناقلة لنهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

تذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 حصريًا عبر قنوات SSC بعدما نجحت الشبكة السعودية في الحصول على حق إذاعة مباريات البطولة، وبالتأكيد ستجد مباراة النهائي على شاشتها.

وإن لم تستطع متابعة المباراة النهائية عبر شابشة التلفاز، فيمكن متابعتها عبر شاهد VIP.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب نهائي بطولة كأس الملك سلمان 2023 السبت 12 أغسطس 2023،

21:00 مصر والسعودية SCC الملك فهد

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ما هي الجوائز لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

يبلغ إجمالي الجوائز المالية لبطولة كأس العرب للأندية 2023 "كأس الملك سلمان" عشرة ملايين دولار أمريكي، يحصل البطل على ستة ملايين منها، وجاء توزيع الجوائز المالية كالتالي..

المرحلة الجائزة المالية البطل 6 ملايين دولار الوصيف 2.5 مليون دولار الوصول لنصف النهائي 200 ألف دولار الوصول لربع النهائي 150 ألف دولار المشاركة في دور المجموعات 100 ألف دولار خوض الأدوار التمهيدية 20 ألف دولار