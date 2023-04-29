موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2022 بين الهلال وأوراوا والقنوات الناقلة وسجل الفائزين

تعرف على موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23 بين الهلال وأوراوا ريد دياموندز والقنوات الناقلة وسجل الفائزين بالبطولة..

حانت اللحظة المرتقبة، بعدما تعرفنا أخيرًا على طرفي المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2022-23، بعدما حجز نادي الهلال السعودي مقعده في النهائي.

الهلال، الذي يخوض نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة على التوالي، والتاسعة في تاريخه، يسعى إلى تحقيق اللقب الثالث على التوالي، حيث يعد "الزعيم" هو حامل لقب آخر بطولتين في دوري أبطال آسيا.

وتأهل الهلال إلى النهائي بعد فوزه على الدحيل القطري في نصف نهائي منطقة غرب آسيا بنتيجة 7-0، في المباراة التي أقيمت على استاد الثمامة.

ومن المقرر أن يواجه الهلال فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني، الذي تأهل سابقًا عن مرحلة شرق القارة، وحجز مقعدًا بالفعل في النهائي للمرة الرابعة في تاريخه.

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 والقنوات الناقلة



وفي التقرير التالي نتعرف على موعد مباراتي الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23، والقنوات الناقلة للنهائي، وسجل الأبطال..

ما هو نظام نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23؟

على عكس الأدوار الإقصائية لمنطقتي شرق وغرب القارة، فإن نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23 يقام بنظام مباراتي الذهاب والإياب بين طرفي النهائي.

ويفوز الفريق الفائز بفارق الأهداف الأكبر في المباراتين باللقب، وتطبق قاعدة الهدف خارج الأرض.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في نهائي نسخة 2022 من دوري أبطال آسيا على ملعب الفريق من منطقة الغرب، وهو الهلال في هذه الحالة، فيما تقام مباراة الإياب على الفريق من منطقة الشرق، وهو أوراوا.

ما هو موعد مباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23؟

موعد مباراة الهلال وأوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23 هو السبت 29 أبريل 2023، على استاد الملك فهد الدولي.

وتنطلق صافرة المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر.

أما مباراة الإياب فمن المقرر أن تقام يوم السبت 6 مايو 2023 على ملعب سايتاما 2002 في تمام الثانية عشر ظهرًا بتوقيت السعودية، الحادية عشر بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23؟

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا في دوري أبطال آسيا هي قنوات SSC داخل المملكة، وتملك على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

كما تملك قنوات أبو ظبي الرياضية حق نقل مباريات دوري أبطال آسيا داخل الإمارات فقط.

وإلى جانب ذلك، فإن مباريات دوري أبطال آسيا تُنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، بصورة عادية لباقي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة النتيجة الملعب الهلال - أوراوا السبت 29 أبريل 2023

20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC HD 1,

beIN Sports AFC HD,

شاهد VIP 1-1 الملك فهد الدولي أوراوا - الهلال السبت 6 مايو 2023،

12:00 السعودية، 11:00 مصر SSC HD 1,

beIN Sports AFC HD,

Abu Dhabi Sports Asia - سايتاما 2002

ما هو سجل الفائزين ببطولة دوري أبطال آسيا؟

يعد نادي الهلال السعودي هو الأكثر تتويجًا بلقب بطولة دوري أبطال آسيا عبر التاريخ، بعدما حقق اللقب في أربع مناسبات، يليه نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي برصيد ثلاثة ألقاب..