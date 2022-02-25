موعد نهائي كأس كاراباو بين تشيلسي وليفربول، القنوات الناقلة، وبطولات صلاح

يترقب العالم بشغف نهائي بطولة كأس كاراباو 2021-22، المباراة التي ستقام كما جرت العادة على ملعب ويمبيلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

ويلتقي في النهائي عملاقين من عمالقة الدوري الإنجليزي، وهما ليفربول بقيادة يورجن كلوب، وتشيلسي بقيادة توماس توخيل.

المسابقة الثالثة من ناحية الأهمية في إنجلترا بعد الدوري وكأس الرابطة، شهدت مباريات مثيرة طوال أدوارها هذا الموسم، ويفترض أن تكون المباراة النهائية على نفس المستوى.

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كل ما تريد معرفته عن النهائي سوف تجده في هذا الموضوع من موقع جول.

ما هو موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس كاراباو؟

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي هو يوم الأحد الموافق 27 فبراير 2022 بملعب ويمبيلي.

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس كاراباو؟

شبكة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لمسابقة كأس كاراباو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيذاع النهائي عبر شاشتها.

إذا لم تستطع متابعة المباراة عبر التلفاز، جول يوفر لك البث المباشر الكتابي لها، والذي ينطلق قبلها بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - تشيلسي الأحد 27 فبراير 2022،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 Premium ويمبيلي

ما هو تاريخ ليفربول في كأس كاراباو؟

ليفربول هو أكثر أندية إنجلترا تحقيقًا لبطولة كأس كاراباو، بـ8 ألقاب وبالتساوي مع مانشستر سيتي.

آخر نهائي خاضه ليفربول في كأس كاراباو كان عام 2016 رفقة يورجن كلوب في أولى مواسمه، وخسره من سيتي بركلات الجزاء.

أما اللقب الأخير في المسابقة للريدز يعود إلى موسم 2011-12 بركلات الجزاء على حساب كارديف سيتي.

ليفربول في كأس كاراباو

البطل الوصيف 8 (1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1994-95, 2000-01, 2002-03, 2011-12) 4 (1977-78, 1986-87, 2004-05, 2015-16)

ما هو تاريخ تشيلسي في كأس كاراباو؟

حقق تشيلسي كأس كاراباو في خمس مناسبات، بالتساوي مع أستون فيلا ومانشستر يونايتد.

اللقب الأخير للبلوز يعود إلى عام 2015 مع المدرب جوزيه مورينيو بعد عبور توتنهام في النهائي بهدفين نظيفين.

النهائي الأخير كان في عام 2019، وخسره تشيلسي حينها من مانشستر سيتي بركلات الجزاء.

تشيلسي في كأس كاراباو

البطل الوصيف 5 (1964-65, 1997-98, 2004-05, 2006-07, 2014-15) 3 (1971-72, 2007-08, 2018-19)

ما هو عدد ألقاب محمد صلاح مع ليفربول؟

الأنظار كلها ستكون منصبة تجاه محمد صلاح وإذا ما كان سينجح في إحراز لقب جديد مع ليفربول أم لا.

إجمالًا حقق صلاح مع ليفربول على مدار 4 سنوات أربع بطولات فقط.

لقب دوري أبطال أوروبا كان أولى ألقابه، تبعه السوبر الأوروبي، ثم حقق كأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي.

ألقاب محمد صلاح مع ليفربول