موعد نهائي كأس إنجلترا 2021-22، القنوات الناقلة والجوائز المالية

تعد بطولة كأس إنجلترا أقدم مسابقات كرة القدم في العالم، والنسخة 141 من البطولة التي تقام خلال منافسات موسم 2021-22، تقترب من نهايتها.

ساعات فقط، وسنتعرف على أطراف نهائي بطولة كأس إنجلترا 2021-22، وسوف يتنافس الفريقان في مايو المقبل للحصول على الحق في رفع الكأس في ملعب "ويمبلي".

لكن، ما هو موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2021-22 بالتحديد؟ يقدم لك "جول GOAL" كل ما تحتاج إلى معرفته.

ما هو موعد نهائي كأس إنجلترا؟

من المقرر أن تقام المباراة النهائية لبطولة كأس إنجلترا لموسم 2021-22 يوم السبت 14 مايو 2022.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

ولم يتم تحديد موعد انطلاق صافرة النهاية بعد، لكن من المتوقع أن يكون بين الرابعة والرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة أو الخامسة والنصف بتوقيت السعودية.

أين يقام نهائي كأس إنجلترا؟

يستضيف ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية، لندن، نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2021-22، حيث تقام المباراة النهائية للبطولة غالبًا على نفس الملعب.

ويعد ملعب "ويمبلي" هو الملعب الأكبر في المملكة المتحدة، ويتسع لتسعين ألف متفرج.

ومن المتوقع أن يتم بيع التذاكر لكافة مقاعد الملعب في نهائي كأس إنجلترا، بعد أن رفعت المملكة المتحدة القيود الصحية للتجمعات مؤخرًا.

الحدث التاريخ الملعب ليفربول - تشيلسي السبت 14 مايو 2022 ويمبلي

من طرفي نهائي كأس إنجلترا 2022؟

تمكن ليفربول من التأهل إلى نهائي كأس إنجلترا يوم السبت 16 أبريل، بعد فوزه على مانشستر سيتي بنتيجة 3-2 في نصف النهائي الأول.

وفاز تشيلسي على كريستال بالاس بثنائية نظيفة ليصل إلى المباراة النهائية ويتم تكرار نهائي كأس الرابطة والذي تحصل عليه ليفربول بالركلات الترجيحية.

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس إنجلترا 2022؟

تبث فعاليات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي فقط وحصريًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبرها، يمكنك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول، والذي يبدأ قبل انطلاق المواجهة بنصف ساعة.

ما هي الجوائز المالية في بطولة كأس إنجلترا 2022؟

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن الجوائز المالية الخاصة ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2021-2022 بمشاركة 729 فريقًا.

وسوف تحصل الفرق التي ودعت مبكرًا على 375 إسترليني فقط بينما البطل يحقق مليون و800 ألف إسترليني.

وضمن ليفربول وتشيلسي الحصول على 900 ألف أسترليني بمجرد الوصول إلى المباراة النهائية,

ونستعرض في التقرير الآتي الجوائز المالية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2021-2022.