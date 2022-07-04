موعد نهائي كأس الرابطة المصرية 2021-22 بين فيوتشر وغزل المحلة والقنوات الناقلة والجوائز المالية

كل ما تريد معرفته عن نهائي بطولة كأس الرابطة المصرية 2021-22 بين فيوتشر وغزل المحلة، موعد المباراة، والقنوات الناقلة.

تترقب جماهير كرة القدم المصرية المباراة النهائية لبطولة كأس الرابطة المصرية للمحترفين، والتي انطلقت النسخة الأولى منها خلال منافسات موسم 2021-22.

ومع تدشين رابطة الأندية المصرية المحترفة قبل انطلاق منافسات موسم 2021-22، قررت الرابطة إطلاق مسابقة خاصة بها، على غرار بطولات كأس الرابطة في عدد من الدول، وعلى رأسها إنجلترا.

نظام البطولة كان مختلفًا بعض الشيء، حيث خاضت الأندية التي تلعب منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز منافسات بطولة كأس الرابطة، وهي الأندية الثمانية عشر المتواجدة في الدوري.

وتم تقسيم الأندية على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة أندية، تلعب فيها بينها خمس جولات، ويصعد المتصدر من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، ويلحق بهم صاحب أفضل مركز ثانٍ من المجموعات الثلاث.

وبعد التعرف على فرق نصف النهائي، يتم إجراء قرعة بينها لتحديد مواجهة المربع الذهبي، والفائز في المباراتين يخوض المباراة النهائية.

وتعرفنا بالفعل على أول فريقين يخوضان منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، خلال منافسات موسم 2021-22.

جدول مباريات ومجموعات كأس الرابطة المصرية 2021

لكن، ما هو موعد نهائي كأس الرابطة المصرية؟ وما هي جوائز البطولة، والقنوات الناقلة للنهائي؟ يقدم لك "جول GOAL" كل ما تحتاج إلى معرفته.

ما هو موعد نهائي كأس الرابطة المصرية بين فيوتشر وغزل المحلة؟

من المقرر أن تقام المباراة النهائية كأس الرابطة المصرية لموسم 2021-22 يوم الخميس 7 يوليو 2022.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

أين يقام نهائي كأس الرابطة المصرية بين فيوتشر وغزل المحلة؟

من المقرر أن يستقبل ستاد القاهرة الدولي نهائي بطولة كأس الرابطة المصرية لموسم 2021-22.

المباراة الموعد النتيجة الملعب فيوتشر - غزل المحلة الخميس 7 يوليو 2022،

21:30 مصر، 22:30 السعودية ستاد القاهرة الدولي

من طرفي نهائي كأس الرابطة المصرية 2021-22؟

حجز نادي غزل المحلة مقعده في نهائي النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية للمحترفين، بعد أن تصدر المجموعة الثالثة.

وفي نصف النهائي، تمكن من التغلب على الإسماعيلي بنتيجة 4-3 في ركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2.

الطرف الثاني لنهائي كأس الرابطة المصرية 2022 هو نادي فيوتشر، الذي تصدر بدوره المجموعة الأولى، وفي مباراة الدور نصف النهائي فاز على إنبي بهدفين دون رد.

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس الرابطة المصرية 2022؟

تذاع مباريات البطولات المصرية المختلفة عبر شبكة قنوات "ONTime Sports" ومن المؤكد إذاعة المباراة النهائية لبطولة كأس الرابطة المصرية 2022 عبر شاشتها.

أما إذا لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يوفر لك موقع جول عمومًا بث مباشر بالفيديو والكتابة لمباريات البطولة الكبيرة، وينطلق قبلها بحوالي نصف ساعة.

ما هي الجوائز المالية لبطولة كأس الرابطة المصرية 2022؟

أعلنت الرابطة المصرية للأندية المحترفة عن جوائز بطولة كأس الرابطة 2022 قبل انطلاق البطولة، من أجل إغراء الأندية بالمشاركة.

ويحصل الفائز باللقب على 1.5 مليون جنيه مصري، فيما يحصد الوصيف مليون جنيه مصري.