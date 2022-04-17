موعد نهائي الدوري الأوروبي 2021-2022، القنوات الناقلة والجوائز المالية

وصلنا إلى المحطات الأخيرة من مسابقة الدوري الأوروبي موسم 2021-22، والذي شهد العديد من الأحداث والمباريات المثيرة.

وتأهل لايبزيج لمواجهة رينجرز في نصف النهائي الأول من المسابقة، بينما سيجتمع وست هام أمام آينتراخت فرانكفورت، في نصف النهائي الثاني.

السؤال الآن، ما هو موعد نهائي الدوري الأوروبي 2022، وهو ما نتعرف عليه في التقرير التالي مع "جول GOAL".

ما هو ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟

ما هو موعد نهائي الدوري الأوروبي 2022؟

تقام المباراة النهائية من النسخة الحالية لبطولة الدوري الأوروبي يوم الأربعاء 18 مايو 2022.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

أين يقام نهائي الدوري الأوربي 2022؟

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إقامة نهائي الدوري الأوروبي لموسم 2021-22، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في إشبيلية بإسبانيا.

ويتسع الملعب الذي تم افتتاحه في عام 1958 إلى 40 ألف متفرج.

الحدث الموعد الملعب نهائي الدوري الأوروبي الأربعاء 18 مايو 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية رامون سانشيز بيزخوان

ما هي الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي 2022؟

في مفاجأة من العيار الثقيل، وصل آينتراخت فرانكفورت إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي 2022، على حساب برشلونة بعدما أطاح به بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بينما وصل وست هام إلى نصف النهائي على حساب ليون الفرنسي بعد الفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف في ربع النهائي.

وتأهل لايبزيج إلى نصف النهائي على حساب أتالانتا الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما وصل رينجرز إلى نصف النهائي على حساب براجا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الفريق آينتراخت فرانكفورت وست هام لايبزيج رينجرز

ما هي القنوات الناقلة لنهائي الدوري الأوروبي 2022؟

تذاع منافسات بطولة الدوري الأوروبي حصريًا في منطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN Sports.

وبالتأكيد سيتم إذاعة المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا عبر استوديو خاص على الشبكة القطرية.

وإذا لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث الكتابي المباشر الذي يقدمه موقع "جول GOAL" وينطلق قبل بداية المباراة بنصف ساعة.

الحدث القنوات الناقلة نهائي الدوري الأوروبي beIN Sports

ما هي الجوائز المالية في الدوري الأوروبي 2022؟

يحصل الفائز بلقب الدوري الأوروبي 2022 على جائزة مالية قدرها 8.5 مليون يورو، فيما يحصل الوصيف على 4.5 مليون يورو.

الفريق المتأهل إلى نصف النهائي يحصل على 2.4 مليون يورو، فيما تحصل الأندية التي لعبت الدور ربع النهائي على 1.5 مليون يورو.

المرحلة الجائزة المالية الفائز باللقب 8.5 مليون يورو الوصيف 4.5 مليون يورو المربع الذهبي 2.4 مليون يورو ربع النهائي 1.5 مليون يورو دور الستة عشر 1.1 ملايين يورو الفوز في دور المجموعات 570 ألف يورو التعادل في دور المجموعات 190 ألف يورو

ما هو سجل الفائزين بالدوري الأوروبي عبر التاريخ؟

يعد إشبيلية الفريق صاحب السطوة والكلمة العليا في الدوري الأوروبي بعدما حقق اللقب 6 مرات على مدار تاريخه.

وتمكن 29 ناديًا من تحقيق لقب الدوري الأوروبي، حيث يأتي في المركز الثاني كل من إنتر ويوفنتوس من إيطاليا، وليفربول الإنجليزي، وأتلتيكو مدريد الإسباني برصيد 3 ألقاب لكل منهم.

