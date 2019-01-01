نهائي كأس أمم أفريقيا 2019 | الموعد، القنوات الناقلة، الملعب والجوائز
أ بانوب صفوت
انطلقت النسخة رقم 32 من بطولة أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر يوم الجمعة الموافق 21 يونيو وستنتهي 19 من شهر يوليو المقبل، وتنافس على لقب البطولة 24 منتخباً للمرة الأولى حيث قرر الاتحاد الأفريقي زيادة عدد المشاركين في المسابقة بعد أن كان 16 فريقاً فقط في النسخة الماضية التي أُقيمت بالجابون.
تم سحب تنظيم البطولة من الكاميرون في وقت سابق بسبب عدم جاهزية البنية التحتية بالإضافة إلى مشاكل الجماعات المسلحة مثل بوكو حرام، قبل أن يتم اختيار مصر لاستضافتها، ولكن المنتخب الكاميروني سيسعى للدفاع عن لقبه الذي فاز به في 2017 على حساب الفراعنة بهدفين لهدف، بعد أن قلب الطاولة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.
شهدت هذه النسخة من كأس أمم أفريقيا منافسةً شرسة والعديد من المباريات القوية، لكن فريقان فقط استطاعا الوصول للنهائي هما الجزائر والسنغال، وستكون هذه المواجهة هي الثانية بينهما في مصر 2019 حيث أوقعتهما القرعة في نفس المجموعة في الدور الأول، وفي اللقاء الأول نجح محاربو الصحراء في الفوز بهدفٍ نظيف منح لهم قمة المجموعة الثالثة.
وفي هذا التقرير يقدم لكم جول كل ما تريدوا معرفته عن نهائي كأس أمم أفريقيا 2019، موعد المباراة، القنوات الناقلة لها وما هو أكثر من ذلك..
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ما هو موعد نهائي كأس أمم أفريقيا 2019؟
من المقرر أن يُلعب نهائي كأس الأمم الأفريقية على ستاد القاهرة الدولي وذلك يوم 19 من شهر يوليو المقبل والذي يوافق 15 ذي القعدة 1440 هجرياً، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة
موعد نهائي كأس أمم أفريقيا:
|المباراة
|الموعد
|الملعب
|السنغال - الجزائر
|الجمعة 19 يوليو 2019،
16 ذي القعدة 1440،
21:00 القاهرة، 20:00 الجزائر
|
ستاد القاهرة الدولي
ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس أمم أفريقيا 2019، وكيف يمكنني متابعته؟
تعتبر قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط، ومن المقرر أن تقوم ببث النهائي المنتظر يوم 19 من شهر يوليو المقبل على الباقة المخصصة لنقل مباريات البطولة.
القنوات الناقلة لنهائي كأس أمم أفريقيا 2018-19:
|المباراة
|القنوات الناقلة
|نهائي كأس أمم أفريقيا 2019
|beIN SPORTS MAX HD 1, 2
يمكنك متابعة البث المباشر لنهائي المسابقة الأفضل التي تجمع بين المنتخبات الأفريقية عن طريق الإنترنت، حيث ستقوم النسخة العربية من موقع جول بتغطية النهائي مباشرةً ولحظةً بلحظة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة البداية بحوالي نصف ساعة، وستستعرض جميع كواليس المباراة ومجرياتها.
متابعة نهائي أمم أفريقيا 2019 عبر الإنترنت:
|المباراة
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|نهائي كأس أمم أفريقيا 2019
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ما هو الملعب الذي سيستضيف نهائي كأس أمم أفريقيا 2019؟
سيستضيف ستاد القاهرة الدولي النهائي المرتقب لأمم أفريقيا والذي سيقام يوم 19 من شهر يوليو المقبل، كما هي عادة هذا الملعب الذي لطالما احتضن المناسبات المصرية الهامة على غرار ما حدث في نفس البطولة في عام 2006 التي كانت أخر مسابقة تستضيفها مصر قبل أن تفوز بحقوق احتضان النسخة القادمة بعد انسحاب المغرب أولاً وسحب التنظيم من الكاميرون ثانياً.
يعتبر ستاد القاهرة هو الأول من نوعه ذو المعايير الأوليمبية في منطقة الشرق الأوسط، وقام بتصميمه المهندس الألماني "فيرنر مارش" الذي كان قد صمم الملعب الأوليمبي في برلين، ثم اُكتمل بناؤه عام 1960 وافتتحه الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر في احتفالات ثورة يوليو من نفس العام، ويعد هو الاستاد الرسمي للمنتخب المصري، كما تُلعب عليه مباريات القمة في الدوري المحلي بين الأهلي والزمالك.
يسع ستاد القاهرة لحوالي 75 ألف مشجع، وكان قد سبق له استضافة نهائي كأس الأمم الأفريقية عام 2006 -الذي لُعب بين مصر وكوت ديفوار وانتهى بفوز أصحاب الأرض بركلات الجزاء- بعد أن تم تطويره قبلها بعام وتحديداً في 2005 من أجل أن يكون ملائماً للمعايير الأوليمبية القياسية الجديدة في القرن الحادي والعشرين.
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ماذا حدث في نهائي النسخة الماضية لكأس أمم أفريقيا؟
شهدت النسخة الماضية تتويج المنتخب الكاميروني للقب للمرة الهامسة في تاريخه بعد أن تغلب على الفراعنة في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب "دانجونج" بهدفين لهدف، على الرغم من التأخر في النتيجة بهدف محمد النني ولكنه استطاع قلب الطاولة بفضل البديل "نكولو" ومهاجم بورتو "فينسنت أبو بكر" والذي أحرز هدف اللقب في الدقيقة 88.
كانت هذه النسخة مميزة للغاية لأسود الكاميرون لأن بعض النجوم ومنهم "ماتيب" مدافع ليفربول كانوا قد أعلنوا عن تمردهم ورفضهم للمشاركة مع المنتخب في الكان، ليأتي الرد بأقوى ما يكون وهو التتويج بالبطولة بدونهم وعلى حساب منتخب عريق مثل المنتخب المصري والذي كانت له الأفضلية بعد أن تقدم في النتيجة في الدقيقة 22 من عمر المباراة.
دخل البديل "نكولو" وتمكن من إحياء الأمال لفريقه في الدقيقة 59 بعد أن سجل هدف التعادل من ضربة رأسية، وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين استطاع أبو بكر لاعب التنين البرتغالي "بورتو" من قيادة منتخب بلاده للتتويج بعد أن سجل الهدف الثاني بصورة رائعة عندما استلم كرة طولية ومرر الكرة فوق رأس علي جبر بشكل مميز قبل أن يسددها في شباك عصام الحضري وسط فرحة من الأسطورة "إيتو" وحسرة من الجماهير المصرية بسبب توقيت الهدف.
سجل الفائزين بكأس أمم أفريقيا
يحتل المنتخب المصري نصيب الأسد من كؤوس أمم أفريقيا عبر التاريخ، مما يجعله سيد القارة السمراء برصيد 7 ألقاب وبفارق لقبين عن الكاميرون الذي يأتي في المركز الثاني بعد أن تُوج بخمس بطولات كان أخرها النسخة الماضية في الجابون منذ عامين، من خلفه البلاك ستارز "غانا" الذين فازوا باللقب في أربع مناسبات.
الأبطال التاريخيين لكأس أمم أفريقيا:
|الفريق
|البطل
|الوصيف
|مصر
|7 (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010)
|2 (1962, 2017)
|الكاميرون
|5 (1984, 1988, 2000, 2002, 2017)
|2 (1986, 2008)
|غانا
|4 (1963, 1965, 1978, 1982)
|5 (1968، 1970، 1992، 2010، 2015)
|نيجيريا
|3 (1980, 1994, 2013)
|4 (1984, 1988, 1990, 2000)
|ساحل العاج
|2 (1992, 2015)
|2 (2006, 2012)
|جمهورية الكونغو
|2 (1968, 1974)
|-
|تونس
|1 (2004)
|2 (1965، 1996)
|الجزائر
|1 (1990)
|1 (1980)
|المغرب
|1 (1976)
|1 (2004)
|السودان
|1 (1970)
|2 (1959، 1963)
|زامبيا
|1 (2012)
|2 (1974، 1994)
|إثيوبيا
|1 (1962)
|1 (1957)
|جنوب أفريقيا
|1 (1996)
|1 (1998)
|الكونغو
|1 (1972)
|-
الجوائز المالية لكأس أمم أفريقيا
قرر الاتحاد الأفريقي زيادة الجوائز المالية مرة آخرى بدايةً من نسخة 2019 بعد أن زاد عدد المشاركين في البطولة إلى 24 منتخباً، حيث سيحصل الفائز على 4.5 مليون دولار أمريكي بدلاً من 4 ملايين فقط، وسينال الوصيف 2.5 مليون دولار أمريكي بدلاً من 2 مليون فقط مثلما حدث في النسخة الماضية التي لُعبت في الجابون عام 2017.
الجوائز المالية لكأس أمم أفريقيا:
|المركز
|الجائزة
|
البطل
|
4.5 مليون دولار أمريكي
|الوصيف
|2.5 مليون دولار أمريكي
|نصف النهائي
|2 مليون دولار أمريكي
|ربع النهائي
|800 ألف دولار أمريكي