موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019-20، الملعب والقنوات الناقلة

تعرف على موعد المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا في نسخة موسم 2019-20، وأين سيقام؟ وما هي القنوات الناقلة؟ والأبطال السابقون..

لا حديث لعشاق لكرة القدم العربية والإفريقية سوى عن منافسات دوري أبطال إفريقيا، التي عاشت نسخة استثنائية للغاية جراء أزمة فيروس كورونا وتوقف الساحرة المستديرة على كافة الأصعدة لفترة طويلة.

المفترض كان أن تنتهي البطولة في شهر مايو للمرة الأولى بعد تغيير نظامها، لكن بسبب كورونا تم تأجيل نصف النهائي ليقام في شهر سبتمبر بدلًا من شهر أبريل، ثم بسبب كورونا أيضًا تأجل ثانيةً لشهر أكتوبر.

ويشارك في نصف النهائي كوكبة من أفضل الأندية الإفريقية وشهدت هيمنة مطلقة للأندية المصرية والمغربية، حيث صعد ممثلا الفراعنة "الأهلي والزمالك" بينما صعد ممثلا أسود الأطلس "الوداد والرجاء".

المزيد من الفرق

المفترض كان أن يُقام نصف النهائي بسبب أزمة كورونا بنظام مباراة واحدة خروج المغلوب، إلا أن الاتحاد الإفريقي تراجع عن ذلك وأقر لعب الدور بنظام الذهاب والإياب، على أن يكون النهائي بنظام المباراة الواحدة.

من المعروف أن قرار لعب النهائي بنظام المباراة الواحدة بعد أزمة العام الماضي الشهيرة بين الوداد والترجي، وقد رُسِخ بعد أزمة كورونا أيضًا.

في هذا التقرير نستعرض سويًا موعد نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، القنوات الناقلة، ملعب النهائي وطرفيه.

نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019-20 | الموعد، القنوات الناقلة، الملعب والجوائز المالية

ما هو موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إقامة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر 2020، الموافق 20 ربيع الأول 1442.

أما عن مكان إقامة المباراة فلا يزال مجهولًا وسيكون مترتبًا في النهاية على كيفية سير الدور نصف النهائي والمتأهلين إلى المباراة الختامية.

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019-20

المباراة الموعد / النتيجة الملعب المتأهل من نصف نهائي 1 - المتأهل من نصف نهائي 2 الجمعة 6 نوفمبر 2020،

20 ربيع الأول 1442 ستاد القاهرة

أو المركب الرياضي محمد الخامس

ما هي القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال إفريقيا؟

تعتبر قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط، ومن المقرر أن تقوم ببث مباراة النهائي يوم 6 نوفمبر 2020.

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2019-20

المباراة القنوات الناقلة نهائي دوري أبطال إفريقيا beIN SPORTS HD

يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا عن طريق الإنترنت، حيث ستقوم النسخة العربية من موقع جول بتغطيتهما مباشرةً ولحظةً بلحظة، وستبدأ كل التغطية قبل انطلاق صافرة البداية بحوالي نصف ساعة، وستستعرض جميع كواليس المباراة ومجرياتها.

متابعة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019-20 عبر الإنترنت

المباراة التغطية المباشرة عبر جول المتأهل من نصف نهائي 1 - المتأهل من نصف نهائي 2 اضغط هنا لمتابعة تغطية ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية مباشرةً ولحظةً بلحظة

ما هو ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019-20؟

كما أُعلن من قبل، فإن المباراة النهائية ستقام بنظام المباراة الواحدة للمرة الأولى بعد أن كانت دومًا بنظام الذهاب والإياب.

الاتحاد الإفريقي أعلن أن مصر هي من ستسضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا في حال وصول طرف مغربي وطرف مصري، وذلك بعد اختيار القرعة لها على حساب المغرب.

أما في حال تأهل الرجاء والوداد إلى النهائي، فحينها سيُلعب النهائي في المغرب على المركب الرياضي محمد الخامس، بينما تأهل الأهلي والزمالك سويًا يجعل النهائي في ستاد القاهرة الدولي.

من هم أطراف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019-20؟

لا يزال مجهولًا أطراف نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذه النسخة، حيث أقيمت فقط مباراتي الذهاب من نصف النهائي في انتظار الإياب في الأسابيع المقبلة.

الأهلي فاز على الوداد البيضاوي بهدفين نظيفين في المغرب، بينما فاز الزمالك على الرجاء بهدفٍ نظيف.

يفترض أن يلعب الأهلي مع الوداد يوم الجمعة في القاهرة في مباراة الإياب، بينما كان على الزمالك استضافة الرجاء قبل أن يتم تأجيل المباراة للأول من نوفمبر بسبب إصابات النادي المغربي بكورونا.

المباراة النتيجة\ الموعد الملعب الوداد - الأهلي 2-0 المركب الرياضي محمد الخامس الأهلي - الوداد الجمعة 23 أكتوبر 2020،

5 ربيع الأول 1442،

21:00 مصر، 20:00 المغرب ستاد القاهرة