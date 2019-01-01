نصف نهائي دوري أمم أوروبا 2018-19 | موعد المباراتين، القنوات الناقلة، الملاعب والحكام

من المُنتظر أن تنافس أربعة منتخبات على بطولة دوري الأمم في نسختها الأولى على الإطلاق، عندما تُستكمل مباريات النهائيات في الصيف الحالي

اتضحت الكثير من معالم بطولة دوري الأمم الأوروبية بعد أن وصلت إلى مراحلها الأخيرة وتم التعرف على المنتخبات التي صعدت إلى دور نصف النهائي، وكانت النسخة الأولى من المسابقة قد شهدت الكثير من المفاجأت غير المتوقعة بعد اكتشاف هوية المتأهلين والهابطين ولكنها لن تنتهي في شهر نوفمبر.

من المنتظر أن تُستكمل مباريات دوري الأمم في 2019 والذي سيشهد تتويج الفائز بالبطولة عندما تقام مواجهات نصف النهائي في الصيف المُقبل، وبعد انتهاء مرحلة المجموعات يأخذكم جول في جولة قصيرة للتعرف على المنتخبات المتأهلة،أين ستقام النهائيات بالإضافة إلى كل ما تريد ما تعرفه عن تفاصيل المراحل المقبلة لها.

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المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي دوري أمم أوروبا 2018-19

شهدت مباريات النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية تأهل أربعة منتخبات إلى النهائيات وهُم:

إنجلترا التي تصدرت المجموعة الرابعة على حساب الماتادور الإسباني ومنتخب كرواتيا وصيف كأس العالم بروسيا، بينما تأهل منتخب البرتغال عن المجموعة الثالثة بعد أن استطاع التفوق على كلا من بولندا وإيطاليا.

سويسرا التي فاجئت الجميع بعد أن ترأست منتخبات المجموعة الثانية عقب الفوز الكبير على بلجيكا بخماسية مقابل هدفين في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعات وهو ما منحها الصدارة.

هولندا التي نجحت في حجز بطاقة التأهل بطريقة دراماتيكية بعد العودة من التأخر بهدفين نظيفين أمام ألمانيا إلى التعادل 2-2 في الثواني الأخيرة من عمر المباراة بفضل هدف القائد فان دايك.

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متى كانت قرعة نصف نهائي ونهائي دوري أمم أوروبا 2018-19؟

أجريت قرعة نصف نهائي ونهائي دوري أمم أوروبا 2018-19 يوم الإثنين 3 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 25 ربيع الأول 1440 هجرياً، وانطلقت في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، واستضافها مركز المؤتمرات بالعاصمة الآيرلندية دابلن.

موعد قرعة دوري أمم أوروبا 2018-19:

الحدث الموعد المكان قرعة نصف نهائي ونهائي دوري أمم أوروبا 2018-19 الإثنين 3 ديسمبر 2018 ميلادياً،

25 ربيع الأول 1440 هجرياً،

15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية دبلن، آيرلندا

ما هو موعد مباراتي نصف نهائي ونهائي دوري أمم أوروبا؟

من المُقرر أن تنطلق نهائيات دوري أمم أوروبا في يونيو من عام 2019 أي بعد مرور سبعة أشهر على إجراء القرعة، ستُقام مباراتي نصف النهائي يومي 5 و6 يونيو في حين أن النهائي المُنتظر سيُلعب في نفس يوم لقاء تحديد المركز الثالث في التاسع من يونيو.

ستجمع المباراة الأولى من دور الـ4 بين منتخب البرتغال صاحب الأرض وسويسرا، أما نصف النهائي الثاني فسيجمع بين هولندا وإنجلترا.

موعد مباراتي نصف نهائي دوري أمم أوروبا 2018-19

المباراة الموعد الملعب الحكم القنوات الناقلة البرتغال - سويسرا الأربعاء 5 يونيو 2019،

2 شوال 1440،

20:45 مصر، 21:45 السعودية استاد دراجاو، بورتو فليكس بريش beIN SPORTS HD 1 هولندا - إنجلترا الخميس 6 يونيو 2019،

3 شوال 1440،

20:45 مصر، 21:45 السعودية استاد أفونسو هنريكيس، جيمارايس beIN SPORTS HD 1

موعد مباراة تحديد المركز الثالث في دوري أمم أوروبا

المباراة الموعد الملعب مباراة تحديد المركز الثالث الأحد 9 يونيو 2019،

6 شوال 1440،

15:00 مصر، 16:00 السعودية استاد أفونسو هنريكيس، جيمارايس

موعد نهائي دوري أمم أوروبا 2018-19

المباراة الموعد الملعب نهائي دوري أمم أوروبا 2018-19 الأحد 9 يونيو 2019،

6 شوال 1440،

20:45 مصر، 21:45 السعودية استاد دراجاو، بورتو

البلد المستضيف لنصف نهائي ونهائي دوري أمم أوروبا 2018-19

تستعد البرتغال لاستضافة نهائيات دوري الأمم الأوروبية في 2019 ومن المنتظر أن يتم تأكيد ذلك رسمياً في 3 ديسمبر المُقبل يوم إجراء القرعة، وكان أبطال أوروبا قد تواجدوا في مجموعة ضمت كلا من بولندا وإيطاليا ولكنهم نجحوا في تصدر المجموعة الثالثة.

حدد الإتحاد البرتغالي لكرة القدم ملعبي الدراجاو وأفونسو هنريكيس من أجل استضافة النهائيات، ويعد الأول هو موطن العملاق بورتو ويسع 50 ألف متفرجاً، في حين أن أفونسو هو ملعب فيتوريا جيمارايش وعدد مقاعده هي 30 ألف.

الجوائز المالية لدوري أمم أوروبا 2018-19

يحصل كل منتخب تأهل إلى النهائيات على مبلغ 4.5 مليون يورو وذلك نظير وصوله إلى تلك المرحلة.

ويعد هذا المبلغ هو مجموع التحصل على 2.25 مليون يورو بسبب المشاركة بالإضافة إلى 2.25 مليون آخرين كمكافأة لتصدر كلا منهما لمجموعته، وهو قابل للزيادة -بطبيعة الحال- بحسب أداء كل فريق في النهائيات.

المركز النهائي الإضافات الفائز 6 مليون يورو الوصيف 4.5 مليون يورو الثالث 3.5 مليون يورو الرابع 2.5 مليون يورو

سيحصل الفائز باللقب على مكافأة إضافية تُقدر بستة ملايين يورو مما يعني أن المبلغ الإجمالي قد يصل إلى 10.5 مليون يورو أي ما يعادل 9.3 مليون جنيه إسترليني و12 مليون دولار أمريكي.

ومع إضافة حقوق المشاركة ومكأفاة تصدر المجموعة، سيظفر الوصيف بمبلغ 4.5 مليون يورو، مقابل 3.5 مليون يورو لصاحب المركز الثالث و2.5 مليون يورو للرابع.