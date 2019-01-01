تحضيرات يوفنتوس للموسم الجديد | مواعيد ونتائج المباريات، الصفقات الجديدة والراحلون من البيانكونيري

تعرف على مباريات يوفنتوس التحضيرية للموسم الجديد 2019-20، ومن هم اللاعبون المنضمون حديثاً والراحلون؟

أحمد السيوفي

عانى يوفنتوس الموسم الماضي على جميع المستويات وخاصة على المستوى الأوروبي كعادة كل عام، فبرغم ما حققوه محلياً وحصولهم على بطولة الدوري الإيطالي بفارق 11 نقطة كاملة عن نابولي أقرب مُنافسيه إلا أنه خرج بشكل غير متوقع من ربع نهائي كأس إيطاليا على يد أتالانتا بعد هزيمتة بثلاثية نظيفة دون رد.

وبعيداً عن البطولات المحلية فلعنة دوري أبطال أوروبا مازالت تُنغص حياة جماهير البيانكونيري دون إيجاد أي حلول، فالفريق الذي كان يصل إلى نهائي ذات الأذنين ويُهزم بعد إقترابه من الحلم أصبح يخرج من ربع النهائي بسهولة، بالفعل خروج السيدة العجوز من البطولة الأهم في أوروبا على يد أياكس كان خروجاً كارثياً على الجماهير المحبة للبطل الإيطالي، خاصة بعد استقطاب النجم الكبير رونالدو القادم من ريال مدريد والذي يملك باعاً طويلاً في البطولة.

ولكن لم يكن اللاعب الذي يملك أكثر عدداً من ألقاب البطولة كافياً للعبور من الفخ الهولندي على الرغم من خروجهم من الفخ الإسباني بنجاح، واستطاعتهم من تجاوز هزيمة مباراة الذهاب ضد أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد والعودة بالنتيجة في مباراة الإياب بثلاثية نظيفة، إلا أن تعادل يوفنتوس مع أياكس في أمستردام أرينا لم يكن كفيلاً للعبور لنصف النهائي حيث كانت مباراة العودة بتورينو قاسية على الجماهير حيث انتصر البطل الهولندي بهدفين مقابل هدف وصعد على حساب كبير إيطاليا.

جميع أحداث الموسم الماضي تُشير أن إدارة الفريق ستحاول جاهدة أن تدعم الفريق في الكثير من المراكز، وبالطبع لن نخوض في نقاش حول إحتياج البيانكونيري لاستقطاب الشباب في الفريق بعد أن أصبح قوام الفريق ممتلئ بالأعمار السنية الكبيرة والذي يؤثر بشكل كبير على اللياقة البدينة للفريق ككل.

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وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن الجولة الصيفية ليوفنتوس استعداداً لموسم 2019-20، جدول مباريات البيانكونيري في الصيف الحالي، وسوق انتقالاته.

جدول مباريات يوفنتوس التحضيرية لموسم 2019-20:

المباراة الموعد النتيجة الملعب يوفنتوس - توتنهام الأحد 21 يوليو 2019،

18 ذو القعدة 1440،

13:30 مصر، 14:30 السعودية 3-2 الملعب الوطني، سنغافورة يوفنتوس - الإنتر الأربعاء 24 يوليو 2019،

21 ذو القعدة 1440،

13:30 مصر، 14:30 السعودية 1-1

(3-4) بركلات الترجيح استاد نانجينج الأولمبي، الصين نجوم الدوري الكوري - يوفنتوس الجمعة 26 يوليو 2019،

23 ذو القعدة 1440،

13:50 مصر، 14:50 السعودية 3-3 استاد سول، كوريا الجنوبية أتلتيكو مدريد - يوفنتوس السبت 10 أغسطس 2019،

9 ذو الحجة 1440،

18:00 مصر، 19:00 السعودية ملعب فريندز أرينا، السويد يوفنتوس - يوفنتوس ب الأربعاء 14 أغسطس 2019،

13 ذو الحجة 1440،

17:00 مصر، 18:00 السعودية فيلار بيروسا

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تم تحديد 5 مباريات ودية ليوفنتوس في الصيف الحالي تحضيرًا للموسم الجديد، خاض منها حتى الآن 3 مباريات، اثنتان منهما في كأس الأبطال الدولية ضد توتنهام وخسرها بثلاثة أهدافٍ لهدفين، وضد الإنتر في نسخة ودية من ديربي إيطاليا وفاز بركلات الترجيح بأربعة أهدافٍ لثلاثة.

المباراة الثالثة الذي خاضها البيانكونيري كانت ضد نجوم الدوري الكوري الجنوبي، وخرج منها متعادلاً بثلاثة أهدافٍ لمثلهم، وتتبقى للسيدة العجوز مباراتين، الأولى ضد أتلتيكو مدريد يوم السبت 10 أغسطس، والثانية ضد الفريق الثاني ليوفنتوس.

سوق انتقالات يوفنتوس في صيف 2019

انضم إلى يوفنتوس في سوق الانتقالات الحالي 7 لاعبين، حيث عاد النجم الأول للبيانكونيري جانلويجي بوفون مرة آخرى إلى بيته بعد أن خاض تجربة الانتقال إلى الملاعب الفرنسية وانتقاله إلى باريس سان جيرمان لمدة عام، ولكن فور إنتهاء عقد الحارس المخضرم عاد مرة آخرى إلى بيته الذي دافع عن عرينه لمدة 17 عاماً، كما استطاعت إدارة السيدة العجوز من استقطاب اللاعب ادريان رابيو الذي قد أنهى مدة عقدة مع الفريق الباريسي دون تجديد ليصبح بين إيدي صائدي النجوم من مسؤولي بطل إيطاليا.

واستطاع أيضاً الفريق أن ينهي أكثر من صفقة في الميركاتو الحالي من بينها ضم اللاعب آرون رامسي لاعب أرسنال، كريستيان روميرو لاعب جنوى، ميريح ديميرال لاعب ساسوولو وأيضاً لاعب روما لوكا بيليجيريني والذي كان يُعد بمثابة المستقبل للذئاب؛ ولن تكتفي الإداراة العبقرية من وجهة نظري بهذه الصفقات، فكثير من التقارير الصحفية تُشير أن هناك أكثر من صفقة قوية تقترب لصالح البطل الإيطالي.

أما عن الراحلين عن يوفنتوس فقد استغنى ماوريزيو ساري عن العديد من لاعبيه هم ليوناردو مانكوسو، روجيريو اوليفيرا، ريكاردو أورسوليني، أندريا فافيلي، ستيفانو ستورارو، ليوناردو سبينازولا، لوكا ماروني، البيرتو شيري وإيميل أوديرو، كذلك رحل ستيفانو بيليزاري بعد إنتهاء مدة عقده دون تجديد، وسيغيب اندريا بارزالي بعد أن قرر إعتزال كرة القدم فور إنتهاء الموسم السابق.

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الصفقات الجديدة ليوفنتوس في سوق انتقالات صيف 2019:

اللاعب السعر الفريق السابق جانلويجي بوفون انتقال حر باريس سان جيرمان أدريان رابيو انتقال حر باريس سان جيرمان آرون رامسي انتقال حر أرسنال ماتييس دي ليخت 75 مليون يورو آياكس ميريح ديميرال 18 مليون يورو ساسوولو لوكا بيليجريني 22 مليون يورو روما كريستيان روميرو 26 مليون يورو + 5.3 إضافات جنوى

الراحلون عن يوفنتوس في سوق انتقالات صيف 2019: