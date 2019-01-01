مواعيد ونتائج مباريات الأهلي في الدوري المصري الممتاز 2018-2019، الصفقات الجديدة والراحلون

كل ما تريد معرفته عن الأهلي في موسم 2018-2019، مواعيد المباريات التحضيرية ومبارياته في الدوري المصري الممتاز، سوق انتقالات الصيف والشتاء

أحمد رضوان | تويتر

كان الموسم الماضي للأهلي متوسطاً بالنسبة لما تعود عليه الجماهير من الفريق، فالشياطين الحمر لم يخرجوا منه إلا ببطولةٍ واحدةٍ فقط هي الدوري المصري الممتاز.

كانت هذه المرة الأربعين التي يحمل فيها أبناء القلعة الحمراء اللقب، وبذلك سيظهر الموسم القادم بالنجمة الرابعة على صدر القميص المعبرة عن عدد بطولات الدوري التي فاز بها.

وصل المارد الأحمر لربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، وفي مفاجأةٍ مدويةٍ خسر من الأسيوطي سبورت بهدفٍ نظيف، أما دوري أبطال أوروبا 2017، فقد وصل أبناء البدري إلى النهائي ضد الوداد، لكنهم خسروا بنتيجة (2-1) من مجموع المباراتين.

يشارك الأهلي في بطولته الأفريقية المفضلة هذا الموسم في مجموعة تضم الترجي التونسي وتاونشيب رولرز وكامبالا سيتي، وحتى الآن لعب مباراتين فقط تعادل في واحدة وخسر في الأخرى، وهو الآن في قاع المجموعة برصيد نقطةٍ واحدةٍ فقط.

قامت إدارة الشياطين الحمر بتغيير الدماء في الفريق واستبدلت المدرب حسام البدري بباتريس كارتيرون في بداية الموسم قبل أن يتم إقالته والتعاقد مع لاسارتي، وستكون على القائد الجديد للفريق مهمة إعادة الشياطين الحمر لمجدهم الموسم القادم.

وفي هذا التقرير يقدم لكم جول تفصيلاً عن مباريات الأهلي التحضيرية لموسم 2018-2019، ومكان معسكره الصيفي، وما هي مواعيد ونتائج مبارياته في الدوري المصري، ومن هم المنضمين حديثاً والراحلين؟

جدول مباريات الأهلي التحضيرية للموسم الجديد 2018-2019

المباراة الموعد النتيجة الأهلي - فاركو الثلاثاء 26 يونيو 2018 1-3 الأهلي - الشمس السبت 3 يونيو 2018 1-1 أوليمبيا - الأهلي الجمعة 6 يوليو 2018 1-1 كراسنودار - الأهلي الإثنين 9 يوليو 2018 5-1 الأهلي - نجوم المستقبل الخميس 12 يوليو 2018 0-2 الأهلي - الجونة الخميس 19 يوليو 2018 0-0 الأهلي - النجمة الجمعة 13 أغسطس 2018 0-0 النجمة - الأهلي الأربعاء 5 سبتمبر 2018 4-1

بدأ الأهلي معسكره الإعدادي بكرواتيا يوم الإثنين 2 يوليو 2018، وتقرر إقامة المعسكر هذا العام في كرواتيا.

خاض الشياطين الحمر مباراةً تحضيرية ضد أوليمبيا بطل الدوري والكأس السلوفيني يوم الجمعة 6 يوليو 2018، وانتهت بالتعادل إيجابياً بهدفٍ لكل فريق، ثم جمعته مباراةً ثانيةً مع كراسنودار صاحب المركز الرابع في الدوري الروسي يوم الإثنين 9 يوليو 2018.

شارك الأهلي هذا الموسم في البطولة العربية 2018-19 ، واستهل مشواره فيها في أغسطس 2018 بمباراة ذهاب الدور الأول ضد النجمة اللبناني، وبالرغم من أن مباريات هذه المسابقة وديةً إلا أنها ستأخذ الطابع الرسمي لأهميتها خصوصاً بعد زيادة قيمة جوائزها المالية.

متى بدأ موسم الأهلي الجديد 2018-2019؟

انطلق الدوري المصري الممتاز يوم 1 أغسطس 2018، وكانت القرعة كانت قد أُجريت يوم الأحد 8 يوليو 2018.. اضغط هنا لتفاصيل أكثر عن القرعة .

بدأ الأهلي موسمه مبكراً لاشتراكه في دوري أبطال أفريقيا ، والذي لُعب دور المجموعات الخاص به في الصيف، مما تسبب في تأجيل الكثير من مباريات الدوري المحلي أثناء الموسم.

سوق انتقالات الأهلي في صيف 2018

أبرم الأهلي 4 صفقات في موسم الانتقالات الصيفية هي: "ساليف كوليبالي، أحمد علاء، مصطفى البدري، عمار حمدي".

الصفقات الجديدة للأهلي في سوق انتقالات صيف 2018:

اللاعب السعر الفريق السابق ساليف كوليبالي انتقال حر مازيمبي - الكونغو أحمد علاء 10 مليون جنيه الداخلية - مصر مصطفى البدري 3 مليون جنيه أسوان - مصر عمار حمدي 10 مليون جنيه النصر - مصر

رحل 3 لاعبين عن الأهلي بشكل نهائي عن الأهلي في الصيف هم: "عبد الله السعيد، جون أنطوي، حسام غالي".

الراحلون عن الأهلي في صيف 2018:

اللاعب الفريق نوع التعاقد جون أنطوي مصر المقاصة - مصر بيع نهائي مقابل 600 ألف دولار عبد الله السعيد الأهلي - السعودية بيع نهائي مقابل 2.2 مليون دولار حسام غالي اعتزل كرة القدم -

تعاقد الأهلي في سوق انتقالات يناير الماضي مع سبعة لاعبين أبرزهم إعادة رمضان صبحي على سبيل الإعارة، وضم حسين الشحتا بمبلغ ضخم للغاية وكذلك الموهوب محمد محمود الذي عاني في بداياته من لعنة الرباط الصليبي

الصفقات الجديدة للأهلي في شتاء 2019:

اللاعب السعر الفريق السابق محمد محمود 15 مليون جيه وادي دجلة - مصر جيرالدو 17 مليون جنيه أول أغسطس - أنجولا رمضان صبحي إعارة هادرسفيلد تاون - إنجلترا حسين الشحات 90 مليون جنيه العين - الإمارات حمدي فتحي 30 مليون جنيه إنبي - مصر محمود وحيد 15 مليون جنيه مصر المقاصة - مصر ياسر إبراهيم 20 مليون جنيه سموحة - مصر

رحل عن الأهلي في يناير الماضي حوالي خمسة لاعبين، أغلبهم على سبيل الإعارة إلى فريقي الجونة وسموحة

الراحلون عن الأهلي في شتاء 2019:

اللاعب الفريق نوع التعاقد ساليف كوليبالي الشرطة - العراق مجاناً بعد فسخ عقده صبري رحيل الاتحاد - مصر بيع نهائي مقابل 3 مليون جنيه مصري أحمد ياسر ريان الجونة - مصر إعارة أحمد حمدي الجونة - مصر إعارة عمرو بركات سموحة - مصر إعارة

موعد ونتائج مباريات الأهلي في الدوري المصري الممتاز 2018-2019