تحضيرات يوفنتوس للموسم الجديد | مواعيد المباريات، الصفقات الجديدة والراحلون من البيانكونيري

تعرف على مباريات يوفنتوس التحضيرية للموسم الجديد 2019-20، ومن هم اللاعبون المنضمون حديثاً والراحلون؟

أحمد السيوفي

عانى يوفنتوس الموسم الماضي على جميع المستويات وخاصة على المستوى الأوروبي كعادة كل عام، فبرغم ما حققوه محلياً وحصولهم على بطولة الدوري الإيطالي بفارق 11 نقطة كاملة عن نابولي أقرب مُنافسيه إلا أنه خرج بشكل غير متوقع من ربع نهائي كأس إيطاليا على يد أتالانتا بعد هزيمتة بثلاثية نظيفة دون رد.

وبعيداً عن البطولات المحلية فلعنة دوري أبطال أوروبا مازالت تُنغص حياة جماهير البيانكونيري دون إيجاد أي حلول، فالفريق الذي كان يصل إلى نهائي ذات الأذنين ويُهزم بعد إقترابه من الحلم أصبح يخرج من ربع النهائي بسهولة، بالفعل خروج السيدة العجوز من البطولة الأهم في أوروبا على يد أياكس كان خروجاً كارثياً على الجماهير المحبة للبطل الإيطالي، خاصة بعد استقطاب النجم الكبير رونالدو القادم من ريال مدريد والذي يملك باعاً طويلاً في البطولة.

ولكن لم يكن اللاعب الذي يملك أكثر عدداً من ألقاب البطولة كافياً للعبور من الفخ الهولندي على الرغم من خروجهم من الفخ الإسباني بنجاح، واستطاعتهم من تجاوز هزيمة مباراة الذهاب ضد أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد والعودة بالنتيجة في مباراة الإياب بثلاثية نظيفة، إلا أن تعادل يوفنتوس مع أياكس في أمستردام أرينا لم يكن كفيلاً للعبور لنصف النهائي حيث كانت مباراة العودة بتورينو قاسية على الجماهير حيث انتصر البطل الهولندي بهدفين مقابل هدف وصعد على حساب كبير إيطاليا.

جميع أحداث الموسم الماضي تُشير أن إدارة الفريق ستحاول جاهدة أن تدعم الفريق في الكثير من المراكز، وبالطبع لن نخوض في نقاش حول إحتياج البيانكونيري لاستقطاب الشباب في الفريق بعد أن أصبح قوام الفريق ممتلئ بالأعمار السنية الكبيرة والذي يؤثر بشكل كبير على اللياقة البدينة للفريق ككل.

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وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن الجولة الصيفية ليوفنتوس استعداداً لموسم 2019-20، جدول مباريات البيانكونيري في الصيف الحالي، وسوق انتقالاته.

جدول مباريات يوفنتوس التحضيرية لموسم 2019-20

المباراة الموعد الملعب يوفنتوس - توتنهام الأحد 21 يوليو 2019،

18 ذو القعدة 1440،

13:30 مصر، 14:30 السعودية الملعب الوطني، سنغافورة يوفنتوس - الإنتر الأربعاء 24 يوليو 2019،

21 ذو القعدة 1440،

13:30 مصر، 14:30 السعودية استاد نانجينج الأولمبي، الصين أتلتيكو مدريد - يوفنتوس السبت 10 أغسطس 2019،

9 ذو الحجة 1440

18:00 مصر، 19:00 السعودية ملعب فريندز أرينا، السويد

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سيخوض يوفنتوس ثلاث مباريات تحضيرية ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية الودية، والتي يتنافس فيها أكثر الفرق قوة في أوروبا رغم كونها بطولة ودية، وسيرحل الفريق إلى سنغافورة لخوض مباراتهم الأولى يوم الأحد 21 يوليو القادم والتي ستكون ضد توتنهام بالملعب الوطني، ثم سيتواجه البيانكونيري مع غريمة الإيطالي "الإنتر" يوم الأربعاء الموافق 24 من نفس الشهر باستاد نانجينج الأولمبي في الصين، بينما ستقام المباراة الآخيره في البطولة الودية في الأراضي السويدية وبالتحديد على ملعب فريندز أرينا يوم السبت 10 أغسطس 2019.

سوق انتقالات يوفنتوس في صيف 2019

انضم إلى يوفنتوس في سوق الانتقالات الحالي 6 لاعبين، حيث عاد النجم الأول للبيانكونيري جانلويجي بوفون مرة آخرى إلى بيته بعد أن خاض تجربة الانتقال إلى الملاعب الفرنسية وانتقاله إلى باريس سان جيرمان لمدة عام، ولكن فور إنتهاء عقد الحارس المخضرم عاد مرة آخرى إلى بيته الذي دافع عن عرينه لمدة 17 عاماً، كما استطاعت إدارة السيدة العجوز من استقطاب اللاعب ادريان رابيو الذي قد أنهى مدة عقدة مع الفريق الباريسي دون تجديد ليصبح بين إيدي صائدي النجوم من مسؤولي بطل إيطاليا.

واستطاع أيضاً الفريق أن ينهي أكثر من صفقة في الميركاتو الحالي من بينها ضم اللاعب آرون رامسي لاعب أرسنال، كريستيان روميرو لاعب جنوى، ميريح ديميرال لاعب ساسوولو وأيضاً لاعب روما لوكا بيليجيريني والذي كان يُعد بمثابة المستقبل للذئاب؛ ولن تكتفي الإداراة العبقرية من وجهة نظري بهذه الصفقات، فكثير من التقارير الصحفية تُشير أن هناك أكثر من صفقة قوية تقترب لصالح البطل الإيطالي.

أما عن الراحلين عن يوفنتوس فقد استغنى ماوريزيو ساري عن العديد من لاعبيه هم ليوناردو مانكوسو، روجيريو اوليفيرا، ريكاردو أورسوليني، أندريا فافيلي، ستيفانو ستورارو، ليوناردو سبينازولا، لوكا ماروني، البيرتو شيري وإيميل أوديرو، كذلك رحل ستيفانو بيليزاري بعد إنتهاء مدة عقده دون تجديد، وسيغيب اندريا بارزالي بعد أن قرر إعتزال كرة القدم فور إنتهاء الموسم السابق.

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الصفقات الجديدة ليوفنتوس في سوق انتقالات صيف 2019:

اللاعب نوع الانتقال الفريق السابق جانلويجي بوفون انتقال حر باريس سان جيرمان ادريان رابيو انتقال حر آرون رامسي انتقال حر أرسنال كريستيان روميرو انتقال جنوى ميريح ديميرال انتقال ساسوولو لوكا بيليجريني انتقال روما

الراحلون عن يوفنتوس في سوق انتقالات صيف 2019: