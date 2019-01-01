نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-19 | مواعيد المباريات، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

وصلت مسابقة دوري أبطال أوروبا إلى مراحلها الأخيرة مع انتهاء ربع النهائي ومعرفة ملامح نصف النهائي، فمن هم وما هي مواعيد المباريات والقنوات الناقلة؟

مع اقتراب مسابقة دوري أبطال أوروبا من نهايتها، ازداد الصراع بين عمالقة الكرة الأوروبية على تحقيق اللقب الأغلى في القارة العجوز خاصةً وأن النسخة الحالية بها فرصة لن تتكرر وهي توديع الملك ريال مدريد للمنافسات منذ دور الـ16 بعد أن فجر أياكس مفاجأة كبيرة وقهر حامل اللقب على ملعبه برباعية لن تُنسى على ملعب سانتياجو برنابيو.

يعد فريقا برشلونة وليفربول هما المفضلين للفوز بالبطولة لأنهما الأكثر خبرة بعد الملكي ويوفنتوس اللذان خرجا من الكبير الهولندي بناءً على مستواهما في السنوات القليلة الماضية، ولكن لا يمكن تجاهل أياكس الذي سبق له الفوز بذات الأذنين 4 مراتٍ من قبل، كذلك توتنهام الذي تألق وأخرج مانشستر سيتي القوي جداً من البطولة.

في هذا التقرير يأخذكم جول في جولة قصيرة لمعرفة مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

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ما هما مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؟

لن يتم إجراء قرعة لدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأنها أُجريت مع دور ربع النهائي، لذا فإن كل فريق يعرف خصمه في الدور المقبل بعد انتهاء ربع النهائي، لذا يعد الطريق إلى النهائي مفروشاً بالتوقعات والتي تضفي المزيد من الإثارة بالنسبة للجماهير التي تعشق دائماً تخمين كل ما سيحدث تماماً مثل ولعها بما حدث أثناء المباراة ومحاولة تحليله.

واجه أياكس يوفنتوس في ربع النهائي وتألق وألحقه بريال مدريد بإقصائه من البطولة، ولم تكن هذه المواجهة الوحيدة، فتوتنهام تألق وأبدع وأقصى مانشستر سيتي الذي كان واحداً من أبرز المرشحين، وبذلك سيواجها بعضهما البعض في نصف النهائي، أما طرفي دور 4 الآخرين فكان من المنتظر المواجهة بينهما، وهما برشلونة الذي تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر يونايتد، وليفربول الذي تخطى بورتو وضرب موعداً بين صلاح وميسي.

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام مباراة الذهاب من دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 30 أبريل و1 مايو، على أن يلعب لقاء الإياب يوم 7 أو 8 مايو، وستقام المباريات في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتم تحديد 1 يونيو موعداً للمباراة النهائية التي ستقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد.

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-19:

موعد مباراتي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا المباراة الموعد الملعب الحكم القناة الناقلة توتنهام - أياكس 30 أبريل 2019،

25 شعبان 1440،

21:00 مصر، 22:00 السعودية استاد توتنهام أنطونيو لاهوز beIN SPORTS HD 1 برشلونة - ليفربول 1 مايو 2019،

26 شعبان 1440،

21:00 مصر، 22:00 السعودية كامب نو لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 1

موعد مباراتي إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا المباراة الموعد الملعب القناة الناقلة ليفربول - برشلونة 7 مايو 2019،

2 رمضان 1440،

21:00 مصر، 22:00 السعودية آنفيلد beIN SPORTS HD 1 أياكس - توتنهام 8 مايو 2019،

3 رمضان 1440،

21:00 مصر، 22:00 السعودية يوهان كرويف أرينا beIN SPORTS HD 1

أبرز الغائبين عن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-19