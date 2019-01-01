تحضيرات مانشستر سيتي للموسم الجديد | مواعيد المباريات، الصفقات والراحلون عن السيتيسينز

تحضيرات مانشستر سيتي للموسم الجديد | مواعيد المباريات، مواعيد الدوري، الصفقات الجديدة والراحلون عن السيتيسينز

بعد موسم مُثير للإعجاب لمانشستر سيتي حيث استطاعوا أن يُحققوا ثلاثية محلية لأول مرة لهم في التاريخ، حيث استطاعوا أن يُحرزوا بطولة الدوري الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية على حساب تشيلسي، وأستطاعوا أن يُعززوا نجاحهم بحمل كأس الاتحاد الإنجليزي بعد أنتصارهم على وافتورد بستة أهداف دون رد، لذا فسيسعى المدرب بيب جوارديولا الإستعداد جيداً للموسم الجديد لمواصلة تحقيق البطولات.

وكان السيتيسينز قد تُوجوا ببطولة الدوري الإنجليزي بعد منافسة شرسة مع ليفربول، والتي لم تنتهى سوى في الجولة الآخيرة بعدما تقدموا على الريدز بفارق نقطة وحيدة، ليكون أحد أكثر الألقاب إثارة في التاريخ الحديث، ولا شك بأن الأزرق السماوي سيحاول أن يُحرز اللقب للمرة الثالثة على التوالي في الموسم القادم.

ورغم ذلك فإن مانشستر سيتي بقيادة بيب سيكون من أهم إهتمامتهم هو محاولة حمل لقب دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، بعد أن أنتهى مشوارهم في البطولة الموسم الماضي بخيبة أمل لخروجهم على يد توتنهام في الدور ثمن النهائي.

وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن الجولة الصيفية للسيتيسينزاستعداداً لموسم 2019-20، وسنتعرف سوياً على جدول مبارياتهم في الدوري الإنجليزي الموسم القادم وأكثر من ذلك.

جدول مباريات مانشستر سيتي قبل إنطلاق موسم 2019-20

المباراة البطولة الموعد الملعب مانشستر سيتي - وست هام كأس آسيا للبريميرليج الأربعاء 17 يوليو 2019،

14 ذو القعدة 1440

14:30 مصر، 15:30 السعودية مركز نانجينج الأولمبي، الصين مانشستر سيتي - لم يتحدد بعد مباراة ودية السبت 20 يوليو 2019،

17 ذو القعدة 1440

12:00 مصر، 13:00 السعودية استاد هونغكو، الصين كيتشي - مانشستر سيتي الأربعاء 24 يوليو 2019،

21 ذو القعدة 1440

14:00 مصر، 15:00 السعودية ملعب هونج كونج، الصين يوكوهاما مارينوس - مانشستر سيتي السبت 27 يوليو 2019،

24 ذو القعدة 1440

12:30 مصر، 13:30 السعودية ملعب يوكوهاما الدولي، اليابان ليفربول - مانشستر سيتي درع الاتحاد الإنجليزي الأحد 4 أغسطس 2019،

3 ذو الحجة 1440

16:00 مصر، 17:00 السعودية ملعب ويمبلي، إنجلترا

تأتي أولى مباريات مانشستر سيتي الودية المؤكدة قبل الموسم القادم، مباراته في البطولة الودية التي تُدعى كأس آسيا للبريميرليج والتي سيواجه فيها وست هام يوم 17 يوليو 2019 بالصين.

وإذا فازوا فسيتقدمون إلى المباراة النهائية التي ستُقام يوم 20 من نفس الشهر، قبل أن يخوضوا مباراة ضد كيتشي بملعب هونج كونج يوم الأربعاء 24 يولو، ومن ثم مواجهة يوكوهاما مارينوس في اليابان يوم السبت 27 يوليو.

وبالطبع سيتواجهون مع ليفربول في ملعب ويمبلي للمنافسة على درع الاتحاد الإنجليزي لتكون أولى بطولات الموسم الجديد 2019-20.

عادة ما يتم التنافس على درع الاتحاد الإنجليزي من قبل الفائز في الدوري الإنجليزي والفائز من كأس الاتحاد، لكن نظراً لفوز مانشستر سيتي بالبطولتين فسيكون الخصم هو الريدز صاحب المركز الثاني في الدوري.

سوق انتقالات مانشستر سيتي في صيف 2019

أعلن فينسينت كومباني كابتن مانشستر سيتي السابق عن رحيله إلى أندرلخت كمدير للاعبين بعد إنتهاء عقده الذي أنتهى بعد يوم من انتصار الأزرق السماوي بكأس الاتحاد الإنجليزي أمام وافتورد، بعد أن أمضى اللاعب 11 عاماً كلاعب من أهم لاعبي الفريق.

من المتوقع أن يقوم السيتيسينز بالكثير من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بهدف الحفاظ على قوة الفريق ودعمه بعناصر جيدة تساعده للإحتفاظ بصدارته للدوري الإنجليزي للسنة الثالثة على التوالي، ومحاولة الوصول للقب دوري أبطال أوروبا الحلم الكبير لعشاق الفريق، ولكن رغم ذلك ظهرت بعض الشائعات القديمة التي أفادت بأن المدرب بيب جوارديولا سيترك منصبه ليتولى مهمة تدريب يوفنتوس، على الرغم من نفيه لذلك في كثير من الأوقات، ولكن بالطبع أنتهت هذه الإشاعات بعد تولي المدرب ماوريزيو ساري لمهمة تدريب البيانكونيري.

برز الدولي الإسباني رودريجو هيرنانديز كاستانتي المعروف إختصارا برودي كهدفاً أساسياً لمانشستر سيتي، على الرغم من أن النادي سيكون حذراً من إنتهاكات القوانين الخاصة باللعب المالي النظيف والتي قد تؤثر على مشاركتهم في دوري الأبطال وفي تعاقدات الفريق في المواسم القادمة.

الصفقات الجديدة لمانشستر سيتي:

اللاعب الفريق السعر زاك شتيفن كولومبوس كرو 7 مليون جنية إسترليني

الراحلون عن مانشستر سيتي:

اللاعب الفريق السعر فينسينت كومباني أندرلخت لاعب حر توم ديلي بشيرو - لاعب حر باتريك روبرتس نوريتش سيتي إعارة

جدول مباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي موسم 2019-20

ستبدأ مباريات مانشستر سيتي في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي يوم 10 أغسطس القادم بمباراة خارج ملعبه ضد وست هام.

ثم سيتواجه مع توتنهام ضمن الجولة الثانية من الدوري على ملعب الاتحاد، يتبعها مباراة مع كلً من بورنموث، برايتون، ونورويتش سيتي.

جدول مباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي موسم 2019-20: