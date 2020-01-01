جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 فبراير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 فبراير 2020 في الدوري السعودي والسوبر الإفريقي وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

تعود اليوم مباريات الدوريات الأوروبية الكبرى بعد فترة غياب، وستكون هناك مباريات هامة في الوطن العربي أيضًا.

تتواصل اليوم مباريات الأسبوع 18 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين ، وسيستضف العدالة التعاون في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ثم سنشهد ديربي الرياض بين الشباب والنصر، وفي الختام سيستضيف الوحدة الأهلي.

سيواجه نادي العين اتحاد كلباء في مباراة مؤجلة من الجولة 14 في الدوري الإماراتي ، كما سيواجه الأهلي النادي المصري في لقاء مؤجل من الأسبوع السادس من الدوري المصري .

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قمة مباريات اليوم في الوطن العربي ستجمع بين الترجي التونسي والزمالك المصري في كأس السوبر الإفريقي ، ويشارك نادي الدم والذهب في المباراة بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا ، ويخوض الفارس الأبيض المباراة بسبب الفوز بكأس الكونفدرالية الإفريقية .

سيواجه بوروسيا دورتموند فرانكفورت في الدوري الألماني ، كما سيقابل موناكو مونبلييه في الدوري الفرنسي، وفي الدوري الإنجليزي سيستضيف وولفرهامبتون ليستر سيتي، وأخيرًا سيقابل فالنسيا أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني .

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الجمعة 14 فبراير 2020، الموافق 20 جمادى الآخرة 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة السوبر الإفريقي 2020، القنوات الناقلة وسجل العرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 فبراير "14-2-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة وولفرهامبتون - ليستر سيتي 23:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت مصر beIN SPORTS HD 2

الدوري السعودي - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة العدالة - التعاون 15:30 بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت مصر الرياضية السعودية 2 الشباب - النصر 18:25 بتوقيت السعودية، 17:25 بتوقيت مصر الرياضية السعودية 1 الوحدة - الأهلي 20:25 بتوقيت السعودية، 19:25 بتوقيت مصر الرياضية السعودية 2

الدوري الإسباني - الجولة 24 المباراة الموعد القناة الناقلة فالنسيا - أتلتيكو مدريد 23:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت مصر beIN SPORTS HD 3

الدوري المصري - الجولة 6 المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - المصري 20:15 بتوقيت مصر، 21:15 بتوقيت السعودية ON SPORT

الدوري الإماراتي - الجولة 14 المباراة الموعد القناة الناقلة اتحاد كلباء - العين 18:30 بتوقيت الإمارات، 17:30 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية 1

الدوري الألماني - الجولة 22 المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا دورتموند - آينتراخت فرانكفورت 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 5

الدوري الفرنسي - الجولة 25 المباراة الموعد القناة الناقلة موناكو - مونبلييه 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 6