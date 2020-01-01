جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات التي تأجل معظمها بسبب انتشار فيروس كورونا؟

تستمر الحياة دون طعم أو لون أو رائحة فكل عشاق كرة القدم في حالة صدمة مما يحدث، الجميع كان ينتظر رحيل أسبوع الفيفا بفارغ الصبر لكن بالوقت الحالي الجميع لا يعرف أين هو طريق النهاية لهذا الفراغ الكبير؟

ومن الواضح أننا علينا الإنتظار طويلاً من أجل مشاهدة مباريات كرة القدم مُجدداً وكأننا في أحد أيام الحروب العالمية التي توقفت معها كرة القدم لفترة امتدت لسنوات، حتى المباريات التي كانت تنتمي لبعض الدوريات الضعيفة توقفت هي الأخرى.

أزمة لم يعيشه الجيل الحالي أو الجيل السابق ممن هم عاشقين لكرة القدم فحتى فترة الصيف كانت أخبار الميركاتو الصيفي تشغلنا كثيراً وتحضيرات الموسم الجديد.

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ومازالنا نحلم بالعودة مُجدداً لكتابة سطور عن مباريات الغد بكل شغف منتظرين أن نجلس في 90 دقيقة ننفصل بها عن الواقع.

50 مليون باوند لمساعدة أندية التشامبيونشيب لتخطى أزمة كورونا

مواعيد مباريات يوم الإثنين 23 مارس "19-3-2020"

وصلنا إلى مرحلة أنه لا يوجد مباريات نهائياً في مختلف بلدان العالم أنه اليوم الأسود في كرة القدم