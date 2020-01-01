جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020 والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020 في دوري أبطال أوروبا والدوري المصري وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

ستعود قبلة الحياة لمباريات اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441 هجريًا ببداية إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا ، وذلك بمباراتين قويتين تُلعبان في نفس التوقيت.

سيستضيف لايبزيج الألماني توتنهام الإنجليزي في مباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات، فلقاء الذهاب انتهى بخسارة وصيف دوري الأبطال بهدفٍ نظيف في عقر داره، أما المباراة الثانية ستجمع فالنسيا المتمرس في ذات الأذنين، بأتالانتا صاحب أحد أقوى خطوط الهجوم في القارة العجوز هذا الموسم، والذي فاز في الذهاب بأربعة أهدافٍ لهدفٍ على الخفافيش.

سنكون اليوم على موعد مع مباراة مؤجلة من الأسبوع 24 من الدوري الإسباني ، وستجمع بين إيبار وريال سوسيداد في مونيسيبال دي إيبوروا، وفي الجولة 18 من الدوري المصري سيواجه المقاولون العرب طلائع الجيش.

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سنكون اليوم على موعد مع مباراتي نصف نهائي كأس رئيس دولة الإمارات ، وستكون الأولى قمة من العيار الثقيل بين العين والشارقة في ملعب محمد بن زايد، أما الثانية فستجمع بين بني ياس والظفرة في استاد آل نهيان.

والآن نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 مارس "10-3-2020":

دوري أبطال أوروبا - إياب دور 16 المباراة الموعد القناة الناقلة فالنسيا - أتالانتا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 لايبزيج - توتنهام 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 24 المباراة الموعد القناة الناقلة إيبار - ريال سوسيداد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري المصري - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة المقاولون العرب - طلائع الجيش 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON SPORT