جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 10 فبراير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 10 فبراير 2020 في دوري أبطال آسيا والدوري السعودي وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

ستتوقف عجلة الدوريات الأوروبية الكبرى اليوم، لكن المباريات المثيرة لمحبي كرة القدم ستكون حاضرة في الوسط العربي.

موعدنا اليوم مع البداية الحقيقية لدوري أبطال آسيا 2020 ، حيث ستلعب مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات، وستكون الافتتاحية بمواجهة بين شباب الأهلي دبي وباختاكور، ثم سيواجه الشرطة العراقي استقلال.

في نفس التوقيت سيواجه الهلال حامل اللقب شاهر خودور، وفي ختام اليوم الأول من الجولة سنكون على موعد مع ديربي خليجي عربي بين الوحدة الإماراتي والأهلي السعودي .

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تستمر اليوم مباريات الأسبوع 17 من الدوري المصري ، وسيواجه إنبي طنطا ووادي دجلة المصري، وذلك قبل أن يقابل الأهلي طلائع الجيش.

تبدأ اليوم مباريات الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين ، وسيكون ذلك بمباراة واحدة بين الاتحاد وضمك.

ستبدأ اليوم أيضًا مباريات كأس الاتحاد الآسيوي ، وستكون جميع مباريات اليوم عربية خالصة، فالبداية ستكون بين الجيش السوري والمنامة البحريني، ثم سيقابل الكويت الأنصار اللبناني، وذلك قبل مباراة الفيصلي الأردني ضد الوثبة السوري، وسيجمع الختام بين العهد اللبناني وهلال القدس الفلسطيني.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الإثنين 10 فبراير 2020، الموافق 16 جمادى الآخرة 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 10 فبراير "10-2-2020":

الدوري السعودي - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة الاتحاد - ضمك 20:20 بتوقيت السعودية، 19:20 بتوقيت مصر الرياضية السعودية 1

دوري أبطال آسيا - الجولة الأولى المباراة الموعد القناة الناقلة باختاكور - شباب الأهلي دبي 15:00 بتوقيت الإمارات، 14:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 1 الشرطة العراقي - استقلال 17:30 بتوقيت العراق، 18:30 بتوقيت الإمارات beIN SPORTS HD 2 الهلال - شاهر خودرو 17:40 بتوقيت السعودية، 18:40 بتوقيت الإمارات beIN SPORTS HD 1 الوحدة - الأهلي 18:35 بتوقيت السعودية، 19:35 بتوقيت الإمارات beIN SPORTS HD 2

الدوري المصري - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة طنطا - إنبي 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية ON SPORT وادي دجلة - المصري 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية ON SPORT 2 الأهلي - طلائع الجيش 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية ON SPORT