جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26 فبراير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26 فبراير 2020 في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

يشهد اليوم الأربعاء بعض المباريات القوية ولكن على الصعيد الأوروبي فقط، وخاصًة في مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ستقام مباراتين في الكأس ذات الأذنين الأولى ستجمع بين ليون ويوفنتوس في مباراة هامة للبيانكونيري بقيادة الدون كريستيانو رونالدو، حيث يسعى لحسم الأمور من مباراة الذهاب استغلالًا للفارق الكبير في الخبرات بينه وبين خصمه الفرنسي، ومع الإحصائيات الممتازة التي يمتلكها البرتغالي في هذه البطولة تحديدًا.

ستجمع المباراة الثانية في دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وريال مدريد، يملك الملكي بقيادة زيدان سجل استثنائي في هذه البطولة منذ أن أصبح مدربًا للفريق في الفترة الأولى بعد أن فاز بها في ثلاث مناسبات، في المقابل يطمح بيب جوارديولا لقيادة السيتي لمجد مختلف والتتويج بالمسابقة للمرة الأولى في تاريخ النادي الإنجليزي.

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من جهة آخرى، ستقام مباراة مثيرة في الدوري الأوروبي تلك التي ستجمع بين سبورتينج براجا ورينجرز الاسكتلندي وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز رفاق ستيفن جيرارد بصعوبة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26 فبراير "26-2-2020":

دوري أبطال أوروبا - دور الـ16 المباراة الموعد القناة الناقلة ليون - يوفنتوس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 ريال مدريد - مانشستر سيتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2