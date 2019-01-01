مواعيد مباريات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 8-12-2019 في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي وخليجي 24 وجميع المسابقات وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

لم تنته الإثارة والمباريات القوية في الدوريات الكبرى وكرة القدم العربية والعالمية مع انتهاء يوم السبت، فمباريات اليوم الأحد ستواصل وجبة بداية الأسبوع الدسمة لعشاق الساحرة المستديرة.

ستتواصل مباريات الجولة 16 من الدوري الإسباني ، وسيواجه فيه أتلتيك بلباو منافس شرس هو ريال بيتيس ، وفي المساء سيحل إشبيلية ضيفًا على أوساسونا .

نذهب إلى الدوري الإنجليزي الذي ستستمر فيه اليوم مباريات الأسبوع 16، وستكون البداية بمواجهة بين ليستر سيتي الذي وجد نفسه منافس ليفربول على الدوري، أستون فيلا الذي يلعب له النجمين المصريين أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه.

الدوري الإيطالي لن تغيب عنه المواجهات القوية اليوم، ففي تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة سنكون أمام قمة بين فريقين لهما تاريخ في الكالتشيو لكن حاضرهما ليس مميزًا، هما فيورنتينا وتورينو ، وفي المساء سيكون ميلان أمام فريق عنيد هو بولونيا .

تستمر الجولة 17 من الدوري الفرنسي اليوم، وسيشهد مباريات بين ريم وسانت إتيان ، نانت وديجون ، ومارسيليا وبوردو .

سيكون عشاق الكرة العربية لا سيما الخليجية اليوم على موعد مع مباراة مرتقبة، هي نهائي كأس الخليج العربي 24 التي ستجمع بين السعودية والبحرين مفاجأة خليجي 24 .

وفي كأس الكونفدرالية الإفريقية سيواجه زاناكو نهضة بركان المغربي، والمصري إنوجو رينجرز، وحوريا النصر الليبي، وبيراميدز نواديبو، وسنكون على موعد مع ديربي عربي شمال أفريقي بين بارادو الجزائري وحسنية أكادير المغربي.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 8 ديسمبر "8-12-2019":

الدوري الإنجليزي - الجولة 16 المباراة الموعد القناة الناقلة أستون فيلا - ليستر سيتي 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 16 المباراة الموعد القناة الناقلة ريال بيتيس - أتلتيك بلباو 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 أوساسونا - إشبيلية 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة تورينو - فيورنتينا 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 بولونيا - ميلان 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4

الدوري الفرنسي - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة ريم - سانت إتيان 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 6 نانت - ديجون 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 6 مارسيليا - بوردو 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 6