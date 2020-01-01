مواعيد مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على كل ما يخص الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مواعيد المباريات، الغيابات، الترتيب، وما هي القنوات الناقلة لجميع المباريات؟

ينتظر عشاق الدوري الإنجليزي في كل مكان في العالم لاسيما عالمنا العربي انطلاق جولة جديدة يوم السبت 18 يناير 2020 ميلاديًا الموافق 23 جمادى الأولى 1441 هجريًا، وسيكون هذا الأسبوع ملئ بالمباريات القوية.

سيواجه توتنهام التائه عن الدرب الصحيح مع جوزيه مورينيو حتى الآن واتفورد الذي تألق أخيرًا في الجولة السابقة وفاز على بورنموث بالثلاثة، ليخرج بذلك من مناطق الهبوط.

عادةً ما تكون البداية الحقيقية لجولة البريميرليج بمباريات منتصف اليوم، وهو ما سيكون حاضرًا هذا الأسبوع، حيث ستنطلق 6 مباريات في نفس التوقيت جميعها هامة للفرق التي ستواجه بعضها البعض.

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سيسعى أستون فيلا إلى تضميد جراح الهزيمة الساحقة في الجولة السابقة من السيتيزنس بالستة، لكن هذا الأمر لن يكون سهلاً أمام برايتون الذي يمتلك تقاليد اللعب الإنجليزية الصارمة، أما مانشستر سيتي العائد للمركز الثاني سيعد العدة لإلحاق هزيمة بكريستال بالاس العنيد للحفاظ على الأقل على الوصافة، فيما سيكون آرسنال على موعد مع مهمة صعبة أمام شيفيلد يونايتد الصاعد حديثًا والذي لفت الأنظار منذ بداية الموسم، وستكون أقوى المباريات بين وست هام وإيفرتون الباحثان عن مقعد أوروبي رغم تراجعهما في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وفي ختام اليوم الأول سيحل تشيلسي السعيد بأشبال فرانك لامباراد هذا الموسم نيوكاسل يونايتد، ثم ستُحبس الأنفاس انتظارًا لليوم الثاني الذي سيشهد القمة الأقوى في الدوري الإنجليزي تاريخيًا.

قبل هذه القمة سيواجه ليستر سيتي بطموح العودة للوصافة بيرنلي العنيد جدًا، لكن هذا اللقاء سيكون في الظل لانتظار عشاق البريميرليج مباراة يمكن تسميتها بالكلاسيكو على الطريقة الإسبانية أو الديربي على الطريقة الإيطالية والإنجليزية، لكنها اختارت مسماها وهو ديربي الكراهية بين ليفربول الذي يعيش أفضل أيامه في القرن الجديد، ومانشستر يونايتد الذي على النقيض تمامًا يعيش أيامه الأسوأ ربما في التاريخ.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم كل ما تريد معرفته عن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2019-20 ، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين.

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مواعيد مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي 2019-20

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الحكم واتفورد - توتنهام السبت 18 يناير 2020،

23 جمادي الأول 1441،

14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN SPORTS HD 2 فيكاراج رود مايكل أوليفر آرسنال - شيفيلد يونايتد السبت 18 يناير 2020،

23 جمادي الأول 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 الإمارات مايك دين برايتون - أستون فيلا السبت 18 يناير 2020،

23 جمادي الأول 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 8 استاد فالمر أندي مادلي مانشستر سيتي - كريستال بالاس السبت 18 يناير 2020،

23 جمادي الأول 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 ملعب الاتحاد جراهام سكوت نورويتش سيتي - بورنموث السبت 18 يناير 2020،

23 جمادي الأول 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 12 كارو رود بول تيرني ساوثامبون - وولفرهامبتون السبت 18 يناير 2020،

23 جمادي الأول 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 13 سانت ماري دارين إنجلاند وست هام - إيفرتون السبت 18 يناير 2020،

23 جمادي الأول 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 9 استاد لندن أندريه مارينر نيوكاسل - تشيلسي السبت 18 يناير 2020،

23 جمادي الأول 1441،

19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2 سانت جيمس بارك كريس كافاناغ بيرنلي - ليستر سيتي الأحد 18 يناير 2020،

24 جمادي الأول 1441،

16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2 تيرف مور أنتوني تايلور ليفربول - مانشستر يونايتد الأحد 18 يناير 2020،

24 جمادي الأول 1441،

18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2 آنفيلد كريج بوسون

أبرز الغائبين عن الجولة 23 في الدوري الإنجليزي:

للإصابة للإيقاف كالوم تشامبرز - آرسنال بيير إيميريك أوباميانج - آرسنال كيران تيرني - آرسنال لوكا ميليفويفيتش - كريستال بالاس هيكتور بييرين - آرسنال لا يوجد روبن لوفتس تشيك - تشيلسي لا يوجد كريستيان بوليسيتش - تشيلسي لا يوجد ويلفريد نديدي - ليستر سيتي لا يوجد ماثيو جيمس - ليستر سيتي لا يوجد دانييل أماراتي - ليستر سيتي لا يوجد ديان لوفرين - ليفربول لا يوجد جويل ماتيب - ليفربول لا يوجد نابي كيتا - ليفربول لا يوجد ناثانيل كلاين - ليفربول لا يوجد جيمس ميلنر - ليفربول لا يوجد ليروي ساني - مانشستر سيتي لا يوجد إيميريك لابورت - مانشستر سيتي لا يوجد سكوت ماكتوميناي - مانشستر يونايتد لا يوجد بول بوجبا - مانشستر يونايتد لا يوجد ماركوس روخو - مانشستر يونايتد لا يوجد أكسيل توانزيبي - مانشستر يونايتد لا يوجد تيومثي فوسو منساه - مانشستر يونايتد لا يوجد هاري كين - توتنهام لا يوجد موسى سيسوكو - توتنهام لا يوجد هوجو لوريس - توتنهام لا يوجد تانجاي ندومبيلي - توتنهام لا يوجد بن دافيس - توتنهام لا يوجد

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2020: