مواعيد مباريات الجولة 21 في الدوري الإسباني، القنوات الناقلة، الترتيب والغائبين

الغيابات، مواعيد المباريات، جدول الترتيب، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الحادية والعشرين في الدوري الإسباني 2019-20

أبانوب صفوت

تنطلق مباريات الجولة الحادية والعشرين من ا لدوري الإسباني 2019-20 يوم الجمعة القادمة 24 يناير 2020 ميلادياً، الموافق 29 جمادى الأول 1441 هجرياً، وستكون ضربة البداية بمباراة ستجمع بين أوساسونا وليفانتي في مباراة متكافئة للغاية بين أصحاب المركزين الثاني عشر والثالث عشر.

ستٌفتتح مباريات اليوم التالي بلقاء بين إسبانيول متذيل الترتيب والذي يسعى للهروب من منطقة الهبوط وبين أتلتيك بلباو صاحب الترتيب الثامن، ثم سيستضيف فالنسيا خصمه برشلونة في أول اختبار حقيقي لكيكي سيتين مدرب البلاوجرانا الجديد، ثم سيلعب ألافيس ضد فياريال وسيُختتم اليوم بمباراة مثيرة منتظرة بين إشبيلية وغرناطة.

في اليوم التالي، ستقام عدة لقاءات بدايًة من مباراة أتلتيكو مدريد وليجانيس حيث يسعى الروخيبلانكوس لتعويض خسارة الجولة الماضية، وسيحاول سيلتا فيجو الخروج من منطقة الخطر عندما يستضيف إيبار، وسيسعى خيتافي لمواصلة موسمه الجيد بالمنافسة على المراكز الأوروبية عندما يلاقي ريال بيتيس.

ستُختتم الجولة 21 بمباراتين بين ريال سوسيداد ومايوركا، وبين بلد الوليد وريال مدريد الذي يأمل بتحقيق الفوز على أمل تعثر غريمه التقليدي في المواجهة الصعبة التي تنتظره على ملعب ميستايا، من أجل أن ينفرد بالصدارة.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني 2019-20 ، القنوات الناقلة وجدول الترتيب وأكثر من ذلك.

موعد مباريات الجولة 21 من الدوري الإسباني 2019-20

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة أوساسونا - ليفانتي السادار الجمعة 24 يناير 2020،

29 جمادى الأول 1441،

20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 إسبانيول - أتلتيك بلباو كورنيلا ألبرات السبت 25 يناير 2020،

30 جمادى الأول 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 فالنسيا - برشلونة ميستايا السبت 25 يناير 2020،

30 جمادى الأول 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 ألافيس - فياريال مينديزوروتزا السبت 25 يناير 2020،

30 جمادى الأول 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 إشبيلية - غرناطة رامون سانشيز بيزاخوان السبت 25 يناير 2020،

30 جمادى الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 أتلتيكو مدريد - ليجانيس واندا ميتروبوليتانو الأحد 26 يناير 2020،

1 جمادى الأخر 1441،

13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 سيلتا فيجو - إيبار بالايدوس الأحد 26 يناير 2020،

1 جمادى الأخر 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 خيتافي - ريال بيتيس كوليسيوم ألفونسو بيريز الأحد 26 يناير 2020،

1 جمادى الأخر 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 ريال سوسيداد - ريال مايوركا أنويتا الأحد 26 يناير 2020،

1 جمادى الأخر 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 بلد الوليد - ريال مدريد نويفو خوسيه زوريلا الأحد 26 يناير 2020،

1 جمادى الأخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

أبرز الغائبين عن الجولة الـ21 من الليجا إنييستا يتعاطف مع تشافي بعد رفضه تدريب برشلونة

للإصابة للإيقاف عثمان ديمبيلي - برشلونة دانيال باريخو - فالنسيا لويس سواريز - برشلونة داني كارباخال - ريال مدريد إيفان فيلار - سيلتا فيجو جيرمان سانشيز - غرناطة إيكر مونيان - أتلتيك بيلباو خافي لوبيز - إسبانيول دييجو كوستا - أتلتيكو مدريد زهير فضال - ريال بيتيس آسير إياراميندي - ريال سوسيداد إيميرسون - ريال بيتيس إيدين هازارد - ريال مدريد أوناي لوبيز - أتلتيك بلباو ماكو أسينسيو - ريال مدريد - ماركو أسينسيو - ريال مدريد - جيرارد مورينو - فياريال -

ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة 21 من الدوري الإسباني 2019-20