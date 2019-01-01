مواعيد مباريات الجولة 17 في الدوري الإسباني، القنوات الناقلة، الترتيب والغائبين

الغيابات، مواعيد المباريات، جدول الترتيب، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة 17 في الدوري الإسباني 2019-20

أحمد جمال

تنطلق مباريات الجولة السابعة عشر من ا لدوري الإسباني 2019-20 يوم الجمعة القادمة 13 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 16 ربيع الآخر 1441 هجرياً، وستكون ضربة البداية بمواجهة ألافيس عندما يستضيف ليجانيس على ملعب مينديزوروتزا.

وفي اليوم التالي من الجولة سيحل برشلونة ضيفاً على ريال سوسيداد بملعب أنويتا، في مباراة قوية خاصة وأن أصحاب القميص الأبيض والأزرق يقدمون أداءً جيداً هذا الموسم ويحتلون المركز الرابع حتى الأن برصيد 27 نقطة، كما سيكون هناك لقاء قوي بين أتلتيكو مدريد وأوساسونا في ختام اليوم الثاني من الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني .

بينما سنشاهد في اليوم الأخير من الجولة مباراة إشبيلية صاحب المركز الثالث برصيد 31 نقطة ضد فياريال الذي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، قبل أن يحل ريال مدريد ضيفاً على فالنسيا بملعب ميستايا في ختام الجولة.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني 2019-20 ، القنوات الناقلة وجدول الترتيب وأكثر من ذلك.

موعد مباريات الجولة 17 من الدوري الإسباني 2019-20

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ألافيس - ليجانيس مينديزوروتزا الجمعة 13 ديسمبر2019 ميلادياً،

16 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 غرناطة - ليفانتي لوس كارمينيس السبت 14 ديسمبر 2019 ميلادياً،

17 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 ريال سوسيداد - برشلونة أنويتا السبت 14 ديسمبر 2019 ميلادياً،

17 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 أتلتيك بيلباو - إيبار سان ماميس السبت 14 ديسمبر 2019 ميلادياً،

17 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 أتلتيكو مدريد - أوساسونا واندا ميتروبوليتانو السبت 14 ديسمبر 2019 ميلادياً،

17 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 خيتافي - بلد الوليد كوليسيوم ألفونسو بيريز الأحد 15 ديسمبر 2019 ميلادياً،

18 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 سلتا فيجو - مايوركا بالايدوس الأحد 15 ديسمبر 2019 ميلادياً،

18 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 إسبانيول - ريال بيتيس استاد كورنيلا البرات الأحد 15 ديسمبر 2019 ميلادياً،

18 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 إشبيلية - فياريال رامون سانشيز بيزخوان الأحد 15 ديسمبر 2019 ميلادياً،

18 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 فالنسيا - ريال مدريد مستايا الأحد 15 ديسمبر 2019 ميلادياً،

18 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

أبرز الغائبين عن الجولة الـ17 من الليجا

للإصابة للإيقاف عثمان ديمبيلي - برشلونة مبارك واكاسو - ألافيس ويليام كارفاليو - ريال بتيس فيكتور لاجوارديا - ألافيس إيفان فيلار - سيلتا فيجو أندريس جواردادو - ريال بيتيس شيمي فرساليكو - أتلتيكو مدريد جابرييل فرنانديز - سلتا فيجو دييجو كوستا - أتلتيكو مدريد فابيان أوريانا - إيبار كريستيانو بيتشيني - فالنسيا باباكولي ديوب - إيبار إيدين هازارد - ريال مدريد إيليسيو فالكون - ليفانتي خاميس رودريجيز - ريال مدريد اويير سانخورخو - أوساسونا ماركو أسينسيو - ريال مدريد فيرلاند ميندي - ريال مدريد مارسيلو - ريال مدريد روبين لو نورماند - ريال سوسيداد

ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة 17 من الدوري الإسباني 2019-20