مواعيد مباريات الجولة 14 من الدوري الإيطالي، القنوات الناقلة والترتيب

الغيابات، مواعيد المباريات، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي 2019-2020

ستنطلق مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي يوم السبت المقبل 30 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 3 ربيع الأخرة 1441 هجرياً، وستكون البداية بمواجهة صعبة للمتذيل بريشيا عندما يستضيف أتالانتا الخطير.

سيتقابل جنوى الذي يصارع للهروب من مراكز الهبوط مع فريق تورينو صاحب الترتيب الـ11 في مواجهة صعبة لأصحاب الأرض ولا بديل عن الفوز لتحسين ترتيب الفريق الذي يحتل المركز الـ18 في الوقت الراهن.



سيسعى يوفنتوس لمواصلة الحفاظ على الصدارة عندما يستضيف فريق ساسولو على ملعبه أليانز ستاديوم، وفي نفس اليوم سيتقابل الإنتر منافس البيانكونيري الأكبر على المركز الأول مع سبال في مهمة تبدو سهلة نظرياً للنيراتزوري.

يجد لاتسيو نفسه في ترتيب جيد في الأسابيع الأخيرة بعد احتلاله المركز الثالث وسيحاول الحفاظ على ترتيبه عندما يستضيف أودينيزي، وفي نفس الجولة يبحث ميلان عن انتصاره الثاني مع بيولي عندما يحل ضيفاً على بارما.

في هذا التقرير نستعرض معكم مباريات الجولة 14 من الدوري الإيطالي ، القنوات الناقلة، أبرز الغائبين وجدول ترتيب البطولة.

بيانيتش: رونالدو هو اللاعب الأهم في يوفنتوس

موعد مباريات الدوري الإيطالي 2019-20 - الجولة 14:

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة بريشيا - أتالانتا ماريو ريجامونتي السبت 30 نوفمبر 2019،

3 ربيع الأخرة 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 جنوى - تورينو لويجي فيراريس السبت 30 نوفمبر 2019،

3 ربيع الأخرة 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 فيورنتينا - ليتشي أرتيميو فرانكي السبت 30 نوفمبر 2019،

3 ربيع الأخرة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4 يوفنتوس - ساسولو أليانز ستاديوم الأحد 1 ديسمبر 2019،

4 ربيع الأخرة 1441،

13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN SPORTS HD 4 الإنتر - سبال سان سيرو الأحد 1 ديسمبر 2019،

4 ربيع الأخرة 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 لاتسيو - أودينيزي أوليمبكو الأحد 1 ديسمبر 2019،

4 ربيع الأخرة 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 9 بارما - ميلان إينيو تارديني الأحد 1 ديسمبر 2019،

4 ربيع الأخرة 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 8 نابولي - بولونيا سان باولو الأحد 1 ديسمبر 2019،

4 ربيع الأخرة 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 هيلاس فيرونا - روما مارك أنطونيو الأحد 1 ديسمبر 2019،

4 ربيع الأخرة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4 كالياري - سامبدوريا سانت إيليا الإثنين 2 ديسمبر 2019،

5 ربيع الأخرة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4

أبرز الغائبين عن الجولة 14 في الدوري الإيطالي:

للإصابة للإيقاف جيورجيو كيليني - يوفنتوس ماتيو يايالو - أودينيزي دوجلاس كوستا - يوفنتوس لا يوجد أندريا رابيو - يوفنتوس لا يوجد أليكس ساندرو - يوفنتوس لا يوجد ميراليم بيانيتش - يوفنتوس لا يوجد أنتي ريبيتش - ميلان لا يوجد ريكاردو رودريجيز - ميلان لا يوجد جيانلويجي دوناروما - ميلان لا يوجد لوكاس باكيتا - ميلان لا يوجد أركاديوش ميليك - نابولي لا يوجد فوزي غلام - نابوي لا يوجد مالكويه - نابولي لا يوجد نيكولو باريلا - الإنتر لا يوجد أليكسيس سانشيز - الإنتر لا يوجد ماتيو بوليتانو - الإنتر لا يوجد ستيفانو سينسي - الإنتر لا يوجد دانيلو دي أمبروزيو - الإنتر لا يوجد أليساندرو فلورينزي - روما لا يوجد ليوناردو سبيناتزولا - روما لا يوجد بريان كريستانتي - روما لا يوجد دافيدي زاباكوستيا - روما لا يوجد نيكولا كالينيتش - روما لا يوجد

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2019-20: