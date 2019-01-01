مواعيد مباريات الجولة 14 في الدوري الإسباني، القنوات الناقلة، الترتيب والغائبين

الغيابات، مواعيد المباريات، جدول الترتيب، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة 14 في الدوري الإسباني 2019-20

أحمد جمال

أنتهى التوقف الدولي لنعود إلى الإثارة والمُتعة مع اللاليجا من جديد، حيث ستنطلق مباريات الجولة 14 من الدوري الإسباني 2019-20 يوم الجمعة القادم 22 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 25 ربيع الأول 1441 هجرياً.

وستكون الافتتاحية بمباراة ليفانتي ضد مايوركا بملعب سيوداد دي فالنسيا، بينما ستبدأ المتعة الحقيقية من يوم السبت بدءاً بمباراة برشلونة الذي سيحل ضيفاً على ليجانيس في الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، ثم مباراة غرناطة عندما يستضيف أتلتيكو مدريد على ملعب لوس كارمينيس، قبل أن يختم ريال مدريد اليوم عندما يستضيف ريال سوسيداد بالسانتياجو بيرنابيو.

بينما سيبدأ اليوم الثالث من الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني بمباراة إسبانيول وخيتافي، والذي سيستضيفه استاد كورنيلا البرات، بينما سيتواجه في المساء كلٌا من سيلتا فيجو وفياريال، قبل أن يختتم إشبيلية الجولة بمباراته ضد بلد الوليد على ملعب نويفو خوسيه زوريلا.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة 14 من الدوري الإسباني 2019-20، القنوات الناقلة وجدول الترتيب وأكثر من ذلك.

موعد مباريات الجولة 14 من الدوري الإسباني 2019-20

ميندي: ريال مدريد كان حلم طفولتي

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ليفانتي - مايوركا سيوداد دي فالنسيا الجمعة 22 نوفمبر 2019 ميلادياً،

25 ربيع الأول 1441 هجرياً،

22:00 مصر، 23:00 السعودية بيزارو فالنتين ليجانيس - برشلونة بوتاركي السبت 23 نوفمبر 2019 ميلادياً،

26 ربيع الأول 1441 هجرياً،

14:00 مصر، 15:00 السعودية سانتياجو خايمي لاتري beIN SPORTS HD 3 ريال بتيس - فالنسيا بينيتو فيامارين السبت 23 نوفمبر 2019 ميلادياً،

26 ربيع الأول 1441 هجرياً،

17:00 مصر، 18:00 السعودية ريكاردو بينجويشيا beIN SPORTS HD 3 غرناطة - أتلتيكو مدريد لوس كارمينيس السبت 23 نوفمبر 2019 ميلادياً،

26 ربيع الأول 1441 هجرياً،

19:30 مصر، 20:30 السعودية دايفيد ميديي خيمينيز beIN SPORTS HD 3 ريال مدريد - ريال سوسيداد سانتياجو بيرنابيو السبت 23 نوفمبر 2019 ميلادياً،

26 ربيع الأول 1441 هجرياً،

22:00 مصر، 23:00 السعودية خوسيه لويس جونزاليس beIN SPORTS HD 3 إسبانيول - خيتافي كورنيلا البرات الأحد 24 نوفمبر 2018 ميلادياً،

27 ربيع الأول 1440 هجرياً،

13:00 مصر، 14:00 السعودية بابلو جونزاليس فويرتيس beIN SPORTS HD 3 أوساسونا - أتلتيك بيلباو إل سادار الأحد 24 نوفمبر 2018 ميلادياً،

27 ربيع الأول 1440 هجرياً،

15:00 مصر، 16:00 السعودية خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز beIN SPORTS HD 3 إيبار - ألافيس بلدية ايبوروا الأحد 24 نوفمبر 2018 ميلادياً،

27 ربيع الأول 1440 هجرياً،

17:00 مصر، 18:00 السعودية أنتونيو ماتيو لاهوز beIN SPORTS HD 3 فياريال - سيلتا فيجو لا سيراميكا الأحد 24 نوفمبر 2018 ميلادياً،

27 ربيع الأول 1440 هجرياً،

19:30 مصر، 20:30 السعودية خوسيه لويز مونيرا مونتيرا beIN SPORTS HD 3 بلد الوليد - إشبيلية نويفو خوسيه زوريلا الأحد 24 نوفمبر 2018 ميلادياً،

27 ربيع الأول 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية إدواردو اجلاسيس beIN SPORTS HD 3

أبرز الغائبين عن الجولة الرابعة عشر من الليجا

للإصابة للإيقاف سيرجي روبيرتو - برشلونة سيرجي روبيرتو - برشلونة نيلسون سيميدو - برشلونة ساول نيجويز - أتلتيكو مدريد جوردي ألبا - برشلونة توماس بارتي - أتلتيكو مدريد شيمي فرساليكو - أتلتيكو مدريد مانو جارسيا - ألافيس دييجو كوستا - أتلتيكو مدريد فيكتور لاجوارديا - ألافيس رافينيا ألكانتارا - سيلتا فيجو آلان نيوم - خيتافي إدينالدو نالدو - إسبانيول ريسيو - ليجانيس فيكتور دياز - غرناطة كيفين رودريجيز - ليجانيس ألكسندر شيمانوفسكي - ليجانيس اويير سانخورخو - أوساسونا ماركو أسينسيو - ريال مدريد زهير فضال - ريال بيتيس خاميس رودريجيز - ريال مدريد راؤول ألبيول - فياريال ناتشو - ريال مدريد لا يوجد آسير إياراميندي - ريال مدريد لا يوجد جيوفري كوندوبيا - فالنسيا لا يوجد

ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة 14 من الدوري الإسباني 2019-20