مواعيد مباريات الجولة 11 من الدوري السعودي، القنوات الناقلة وجدول الترتيب

مواعيد المباريات، جدول الترتيب، الملاعب، القنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته عن الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي 2019-20

أحمد جمال

تنطلق مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي يوم الخميس 28 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 1 ربيع الآخر 1441 هجريًا، والتي يفتتحها الحزم عندما يستضيف أبها في الثالثة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، قبل أن نتابع مباراة النصر والتعاون في تمام الساعة 7:35 مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وفي اليوم الثاني من الجولة سنكون على موعد مع قمة الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي، عندما يحل الأهلي ضيفاً على بطل آسيا وصاحب اللقب الآخير وهو نادي الهلال الذي تُوج بالبطولة الآسيوية الكبرى منذ أيام قليلة بعد تغلبه على أوراوا في مباراة إياب البطولة ليعود إلى السعودية وهو حاملاً للقب الثالث لهم من دوري أبطال آسيا.

كما سنكون على موعد مع مباريات قوية أيضاً يوم السبت بدءاً من مباراة ضمك والفيحاء، وصولاً لمباراة الشباب والرائد بملعب الأمير فيصل بن فهد، وحتى المباراة الختامية للجولة والتي سيحل فيها الفيصلي ضيفاً على الاتحاد بمدينة الملك عبدالله الرياضية "ملعب الجوهرة" في تمام الساعة السابعة و 35 دقيقة من مساء يوم السبت.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي 2019-20، القنوات الناقلة وجدول الترتيب وأكثر من ذلك.

مواعيد مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي 2019-20

النصر يختتم استعداداته لمواجهة الوحدة في الدوري السعودي

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الحزم - أبها ملعب نادي الحزم الخميس 28 نوفمبر 2019 ميلاديًا

1 ربيع الآخر 1441 هجريًا،

15:15 السعودية، 14:15 مصر KSA SPORTS النصر - التعاون ملعب الأمير فيصل بن فهد الخميس 28 نوفمبر 2019 ميلاديًا

1 ربيع الآخر 1441 هجريًا،

19:35 السعودية، 18:35 مصر KSA SPORTS الاتفاق - الفتح ملعب الأمير محمد بن فهد الجمعة 29 نوفمبر 2019 ميلاديًا

2 ربيع الآخر 1441 هجريًا،

14:50 السعودية، 13:50 مصر KSA SPORTS الوحدة - العدالة ملعب الملك عبد العزيز الجمعة 29 نوفمبر 2019 ميلاديًا

2 ربيع الآخر 1441 هجريًا،

18:15 السعودية، 17:15 مصر KSA SPORTS الهلال - الأهلي استاد جامعة الملك سعود الجمعة 29 نوفمبر 2019 ميلاديًا

2 ربيع الآخر 1441 هجريًا،

19:35 السعودية، 18:35 مصر KSA SPORTS ضمك - الفيحاء مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية السبت 30 نوفمبر 2019 ميلاديًا

3 ربيع الأول 1441 هجريًا،

15:30 السعودية، 14:30 مصر KSA SPORTS الشباب - الرائد ملعب الأمير فيصل بن فهد السبت 30 نوفمبر 2019 ميلاديًا

3 ربيع الأول 1441 هجريًا،

17:45 السعودية، 16:45 مصر KSA SPORTS الاتحاد - الفيصلي مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة" السبت 30 نوفمبر 2019 ميلاديًا

3 ربيع الأول 1441 هجريًا،

19:35 السعودية، 18:35 مصر KSA SPORTS