مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي، القنوات الناقلة وجدول الترتيب

مواعيد المباريات، جدول الترتيب، الملاعب، القنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته عن الجولة العاشرة من الدوري السعودي 2019-20

أحمد جمال

تنطلق مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي يوم الجمعة 22 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 25 ربيع الأول 1441 هجريًا، بعد غياب أكثر من أسبوعين بسبب التوقف الدولي.

يفتتح الفتح وأبها مواجهات الجولة عندما يلتقيا في الثالثة والنصف عصراً بتوقيت السعودية بمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، كما سيشهد اليوم الأول من الجولة العاشرة من كأس الأمير محمد بن سلمان مباراة هامة بين الحزم والرائد، قبل أن يختتم الفيحاء اليوم الأول عندما يحل ضيفاً على الشباب بملعب الأمير فيصل بن فهد.

بينما سنكون على موعد مع المباراة الأهم في الجولة العاشرة من الدوري السعودي 2019-20 والتي سيتواجه فيها الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 17 نقطة بنادي الفيصلي الذي يحتل المركز الرابع بنفس عدد النقاط، ليتنازع الفريقين على الإنفراد بالمركز الثالث.

وفي أخير أيام الجولة العاشرة من كأس الأمير محمد بن سلمان سيحل الاتحاد ضيفاً على الاتفاق بملعب الأمير محمد بن فهد في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، قبل أن يستضيف الوحدة فريق النصر في أخر مباريات الجولة، نظراً لتأجيل مباراة الهلال والعدالة لإنشغال الزعيم بالنهائي الآسيوي ضد أوراوا ريد دايموندز والتي انتصر فيها بهدف دون رد في مباراة الذهاب.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي 2019-20، القنوات الناقلة وجدول الترتيب وأكثر من ذلك.

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي 2019-20

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة أبها - الفتح مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية الجمعة 22 نوفمبر 2019 ميلاديًا

25 ربيع الأول 1441 هجريًا،

15:30 السعودية، 14:30 مصر KSA SPORTS الحزم - الرائد ملعب نادي الحزم الجمعة 22 نوفمبر 2019 ميلاديًا

25 ربيع الأول 1441 هجريًا،

17:55 السعودية، 16:55 مصر KSA SPORTS الشباب - الفيحاء ملعب الأمير فيصل بن فهد الجمعة 22 نوفمبر 2019 ميلاديًا

25 ربيع الأول 1441 هجريًا،

19:40 السعودية، 18:40 مصر KSA SPORTS ضمك - التعاون مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية السبت 23 نوفمبر 2019 ميلاديًا

26 ربيع الأول 1441 هجريًا،

15:30 السعودية، 14:30 مصر KSA SPORTS الأهلي - الفيصلي مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة" السبت 23 نوفمبر 2019 ميلاديًا

26 ربيع الأول 1441 هجريًا،

19:40 السعودية، 18:40 مصر KSA SPORTS الاتفاق - الاتحاد ملعب الأمير محمد بن فهد الأحد 24 نوفمبر 2019 ميلاديًا

27 ربيع الأول 1441 هجريًا،

17:30 السعودية، 16:30 مصر KSA SPORTS الوحدة - النصر ملعب الملك عبد العزيز الأحد 24 نوفمبر 2019 ميلاديًا

27 ربيع الأول 1441 هجريًا،

18:20 السعودية، 17:20 مصر KSA SPORTS الهلال - العدالة تم تأجيلها حتى يوم 10 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 13 ربيع الآخر 1441.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2018-2019