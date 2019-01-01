مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

مواعيد المباريات، القنوات الناقلة والغيابات، وكل ما تريد معرفته عن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20

أحمد جمال

تنطلق مواجهات الجولة السابعة من الدوري السعودي 2019-20 يوم الجمعة القادمة 18 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 19 صفر 1441 هجرياً، والتي ستبدأ بمباراة الفتح ضد العدالة بملعب الأمير عبد الله بن جلوي.

وفي نفس اليوم سنكون على موعد مع مباراة الهلال عندما يستضيف فريق ضمك باستاد جامعة الملك سعود في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، قبل أن يحل التعاون ضيفاً على الأهلي بمدينة الملك عبد الله الرياضية في السابعة مساءً.

وفي ثاني أيام الجولة السابعة من الدوري السعودي 2019-20 سيستضيف الشباب فريق الاتفاق، قبل أن يحل النصر ضيفاً ثقيلاً على الرائد في مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، وفي ختام اليوم الثاني من الجولة سيحل الاتحاد ضيفاً أيضاً على الوحدة في السابعة مساءً من يوم السبت بملعب الملك عبد العزيز.

وفي اليوم الآخير من الجولة سنتابع مباراة أبها ضد الفيحاء، والتي ستستضيفها مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، قبل أن نُشاهد مباراة ختام الجولة والتي سيستضيف فيها الفيصلي فريق الحزم بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي 2019-20، القنوات الناقلة، جدول الترتيب والغيابات قبل بداية الجولة.

مواعيد مباريات الدوري السعودي 2019-20 - الجولة السابعة

الأناشيد الرسمية لكبار أندية الدوري السعودي للمحترفين

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة العدالة - الفتح ملعب الأمير عبد الله بن جلوي الجمعة 18 أكتوبر 2019،

19 صفر 1441،

17:50 السعودية، 16:50 مصر KSA SPORTS الهلال - ضمك استاد جامعة الملك سعود الجمعة 18 أكتوبر 2019،

19 صفر 1441،

18:05 السعودية، 17:05 مصر KSA SPORTS الأهلي - التعاون مدينة الملك عبد الله الرياضية الجمعة 18 أكتوبر 2019،

19 صفر 1441،

20:00 السعودية، 19:00 مصر KSA SPORTS الشباب - الاتفاق ملعب الأمير فيصل بن فهد السبت 19 أكتوبر 2019،

20 صفر 1441،

18:05 السعودية، 17:05 مصر KSA SPORTS الرائد - النصر مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة السبت 19 أكتوبر 2019،

20 صفر 1441،

18:10 السعودية، 17:10 مصر KSA SPORTS الوحدة - الاتحاد مدينة الملك عبدالعزيز السبت 19 أكتوبر 2019،

20 صفر 1441،

20:00 السعودية، 19:00 مصر KSA SPORTS أبها - الفيحاء مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية الأحد 20 أكتوبر 2019،

21 صفر 1441،

18:25 السعودية، 17:25 مصر KSA SPORTS الفيصلي - الحزم مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية الأحد 20 أكتوبر 2019،

21 صفر 1441،

20:00 السعودية، 19:00 مصر KSA SPORTS

أبرز الغائبين عن الجولة السابعة من كأس الأمير محمد بن سلمان:

للإصابة للإيقاف محمد الكويكبي - الاتفاق كرم برناوي - أبها حمد الجهيم - الفيحاء لا يوجد مشاري الثمالي - الفيصلي لا يوجد

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ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة السابعة 2019-20: