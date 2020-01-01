مواعيد مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على مواعيد مباريات، القنوات الناقلة وجداول المجموعات للجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا 2019-20

أحمد جمال

تنطلق مباريات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-20 يوم الجمعة القادمة 10 يناير 2019، وتعد هي إياب الجولة الثالثة من دوري الأبطال الأفريقي، حيث تلتقي نفس الفرق من جديد ولكن على ملاعب الخصوم، وتبدأ الجولة بلقاء عربي خالص بين شبيبة القبائل و الرجاء في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، قبل أن نتابع مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد على ملعب الإنتاج الحربي في تمام التاسعة مساءً من نفس اليوم.

وفي اليوم الثاني من الجولة، أي يوم السبت، يحل نادي بريميو دي أجوستو ضيفاً على مازيمبي المتصدر حتى الأن للمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، وبفارق ثلاث نقاط كاملة عن الفارس الأبيض المصري، وفي نفس التوقيت وهو الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة سنتابع مباراة الأهلي الذي سيحل ضيفاً ثقيلاً على نادي بلاتينوم بملعب بربرفيلدز بزيمبابوي، كما سيحل اتحاد الجزائر ضيفاً على صن داونز باستاد لوفتوس فيرسفيلد.

وفي تمام السادسة مساءً سنكون على موعد مع مباراتان هامتان في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، الأولى هي مباراة فيتا كلوب ضد الترجي الرياضي التونسي الذي ما زال متصدراً للمجموعة الرابعة بفارق نقطة واحدة فقط عن الرجاء، بينما المباراة الثانية ستكون بين الوداد الرياضي وبترو إتليتيكو والتي يستضيفها ملعب ملعب 11 نوفمبر بأنجولا، وختاماً للجولة الرابعة من دوري الأبطال الأفريقي يحل النجم الساحلي ضيفاً على الهلال السوداني الذي فاجئ الجميع في الجولة السابقة عندما انتصر بهدف دون رد على نادي ليتوال في عُقر دارهم، قبل أن يتواجها من جديد في هذه الجولة ولكن على استاد الهلال بأم درمان.

وفي هذا التقرير المقدم من جول، نقدم كل ما تريد معرفته عن الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-20، مواعيد المباريات، القنوات الناقلة، الملاعب، جداول ترتيب المجموعات وأكثر من ذلك.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا 2019-20

مدرب الزمالك: علينا الاعتماد على أبناء النادي والجميع سيشارك

المباراة الموعد الملعب القنوات الناقلة شبيبة القبائل - الرجاء الجمعة 10 يناير 2020،

18:00 مصر، 17:00 المغرب والجزائر ملعب أول نوفمبر 1954 beIN SPORTS HD 1 الزمالك - زيسكو يونايتد الجمعة 10 يناير 2020،

21:00 مصر، 20:00 المغرب ملعب الإنتاج الحربي beIN SPORTS HD 1 مازيمبي - بريميو دي أجوستو السبت 11 يناير 2020،

15:00 مصر، 14:00 المغرب ملعب تي بي مازيمبي beIN SPORTS HD 7 بلاتينوم - الأهلي السبت 11 يناير 2020،

15:00 مصر، 14:00 المغرب ملعب بربرفيلدز beIN SPORTS HD 1 صن داونز - اتحاد الجزار السبت 11 يناير 2020،

15:00 مصر، 14:00 الجزائر ملعب لوفتوس فيرسفيلد beIN SPORTS HD 3 فيتا كلوب - الترجي السبت 11 يناير 2020،

18:00 مصر، 17:00 تونس ملعب الشهداء beIN SPORTS HD 1 بترو إتليتيكو - الوداد السبت 11 يناير 2020،

18:00 مصر، 17:00 المغرب ملعب 11 نوفمبر beIN SPORTS HD 5 الهلال - النجم الساحلي السبت 11 يناير 2020،

21:00 مصر السودان، 20:00 تونس استاد الهلال beIN SPORTS HD 1

مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-20 الهلال والأهلي و10 مباريات عربية لا تُفوت في يناير

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مازيمبي 3 2 1 0 6 2 +4 7 2 الزمالك 3 1 1 1 3 4 -1 4 3 زيسكو يونايتد 3 0 2 1 3 4 -1 2 4 بريميو دي أوجوستو 3 0 2 1 2 4 -2 2

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 النجم الساحلي 3 2 0 1 4 1 +3 6 2 الأهلي 3 2 0 1 4 2 +2 6 3 الهلال 3 2 0 1 4 3 +1 6 4 بلاتينيوم 3 0 0 3 1 7 -6 0

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ماميلودي صنداونز 3 2 1 0 4 0 +4 7 2 الوداد 3 1 2 0 5 2 +3 5 3 اتحاد العاصمة 3 0 2 1 2 3 -1 2 4 بيترو أتلتيكو 3 0 1 2 2 8 -6 1