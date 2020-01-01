مواعيد مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على مواعيد مباريات، القنوات الناقلة وجداول المجموعات للجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا 2019-20

أحمد جمال

تنطلق مباريات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-20 يوم الجمعة القادمة 24 يناير 2019، بدءً بمباراة الزمالك ضد مازيمبي في قمة الجولة، حيث يتصدر الفريق الكونغولي المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وبفارق ثلاث نقاط عن الفارس الأبيض الذي يسعى للثأر وخطف الصدارة عن طريق المواجهة القادمة باستاد السلام.

كما سيستضيف الوداد الرياضي المغربي فريق اتحاد الجزائر الذي لا بديل له سوى الفوز للإبقاء على أمل التأهل للدور القادم، حيث يحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد نقطتين فقط، وبفارق 4 نقاط كاملة عن الفريق المغربي.

في اليوم الثاني من الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا يحل الهلال السوداني ضيفاً على نادي بلاتينوم في تمام الساعة الثالثة عصراً، قبل أن يشد شبيبة القبائل الرحال للكونغو لمواجهة فيتا كلوب أملاً في تحقيق الثلاث نقاط لمقارعة الترجي التونسي و الرجاء المغربي أصحاب المركز الأول والثاني على التوالي، واللذان سيتواجهان في التاسعة مساءً من نفس الليلة بالملعب الأولمبي برادس لحسم الصدارة التي يستحوذ عليها غول أفريقيا حتى الأن بفارق ثلاث نقاط عن النسور الخضر.

وفي يوم الأحد الموافق 26 يناير 2020 سنكون على موعد مع مباراة واحدة ولكنها مباراة غاية في القوة والتشويق، حيث يحل النجم الساحلي ضيفاً على استاد السلام لمواجهة الأهلي في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، لا شك أن مواجهات الفريقين دائماً ما تحمل طابع خاص، خاصة في السنوات الأخيرة، إضافة إلى المنافسة القوية التي تشهدها المجموعة الثانية خاصة بعد المستوى المذهل الذي يقدمه الهلال السوداني صاحب الـ6 نقاط، والذي يقاتل بكل قوة للحاق بالمارد الأحمر صاحب الـ7 نقاط، وبليتوال الذي يملك في جعبته 9 نقاط، لإثبات أحقيته بالتأهل على حساب أحدهما.

وفي هذا التقرير المقدم من جول، نقدم كل ما تريد معرفته عن الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-20، مواعيد المباريات، القنوات الناقلة، الملاعب، جداول ترتيب المجموعات وأكثر من ذلك.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا 2019-20

رسميًا - الزمالك يعلن قيد كاسونجو في قائمته

المباراة الموعد الملعب القنوات الناقلة الزمالك - مازيمبي الجمعة 24 يناير 2020،

21:00 مصر، 20:00 المغرب استاد السلام beIN SPORTS HD الوداد المغربي - اتحاد الجزائر الجمعة 24 يناير 2020،

21:00 مصر، 20:00 المغرب والجزائر مركب محمد الخامس beIN SPORTS HD بلاتينوم - الهلال السوداني السبت 25 يناير 2020،

15:00 مصر والسودان، 14:00 المغرب استاد الهلال beIN SPORTS HD بترو إتلتيكو - صن داونز السبت 25 يناير 2020،

15:00 مصر والسودان، 14:00 المغرب ملعب 11 نوفمبر beIN SPORTS HD زيسكو يونايتد - بريميو دي أجوستو السبت 25 يناير 2020،

18:00 مصر والسودان، 17:00 المغرب ملعب ليفي مواناواسا beIN SPORTS HD فيتا كلوب - شبيبة القبائيل السبت 25 يناير 2020،

18:00 مصر والسودان، 17:00 المغرب ملعب الشهداء beIN SPORTS HD الترجي التونسي - الرجاء المغربي السبت 25 يناير 2020،

21:00 مصر والسودان، 20:00 المغرب وتونس الملعب الأولمبي برادس beIN SPORTS HD الأهلي - النجم الساحلي الأحد 26 يناير 2020،

21:00 مصر والسودان، 22:00 تونس استاد السلام beIN SPORTS HD

مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-20 الأهلي يعلن موعد فتح باب الحجز تذاكر لقاء النجم الساحلي

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مازيمبي 4 3 1 0 8 3 +5 10 2 الزمالك 4 2 1 1 5 4 +1 7 3 زيسكو يونايتد 4 0 2 2 3 6 -3 2 4 بريميو دي أوجوستو 4 0 2 2 3 6 -3 2

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 النجم الساحلي 4 3 0 1 6 2 +4 9 2 الأهلي 4 2 1 1 5 3 +2 7 3 الهلال 4 2 0 2 5 5 0 6 4 بلاتينيوم 4 0 1 3 2 8 -6 1

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ماميلودي صنداونز 4 3 1 0 6 1 +5 10 2 الوداد 4 1 3 0 7 4 +3 6 3 اتحاد العاصمة 4 0 2 2 3 5 -2 2 4 بيترو أتلتيكو 4 0 2 2 4 10 -6 2