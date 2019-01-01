مواعيد مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري، الترتيب والقنوات الناقلة

الغيابات، موعد المباريات، جدول الترتيب، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الحادية عشر من الدوري المصري 2019-20

أبانوب صفوت

تنطلق مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري 2019-20 يوم الاثنين 30 ديسمبر 2019، الموافق 4 جمادي الأولى 1441 هجريًا، ستُفتتح بمواجهة تبدو متكافئة تلك ستجمع بين طنطا ونادي مصر في صراع الهروب من منطقة الهبوط.

في نفس اليوم سيتقابل الجونة الذي يعاني كثيرًا هذا الموسم ويتواجد في المركز الثالث عشر مع الإنتاج الحربي الذي يقدم موسمًا جيدًا للغاية ليقبع في الترتيب السابع برصيد 15 نقطة.

في اليوم التالي ستقام عدة مباريات أبرزها مواجهة الإسماعيلي صاحب المركز التاسع مع إنبي الذي يسبقه في المركز الثامن في لقاء منتظر مثير بسبب تقارب مستوى الفريقين، كما سيلعب الأهلي متصدر الترتيب الذي لم يفقد أي نقطة هذا الموسم مع مصر المقاصة الذي يحتل الترتيب الرابع عشر.

في يوم الخميس سيتواجه بيراميدز الذي بدأ حقبة جديدة بعد إقالة ديسابير في مباراة صعبة مع حرس الحدود بقيادة طارق العشري، وفي نفس اليوم سيلاقي الزمالك نظيره أسوان في مباراة سيسعى من خلالها الفارس الأبيض لتحقيق الفوز لكسر نتائجه السلبية مؤخرًا.

ستُختتم مباريات الجولة بمواجهة بين المتذيل وادي دجلة ضد طلائع الجيش الذي يحتل المركز السادس عشر ويصارع للبقاء خاصًة وأن الفارق بينهما نقطة واحدة فقط.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز 2019-20، الملاعب، أبرز الغائبين وجدول الترتيب.

موعد مباريات الدوري المصري 2019-20 - الجولة الحادية عشر:

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة مصر إف سي - طنطا استاد المقاولون العرب الاثنين 30 ديسمبر 2019،

14:30 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD الجونة - الإنتاج الحربي استاد الجونة الاثنين 30 ديسمبر 2019،

17:00 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD الاتحاد السكندري - المقاولون استاد الإسكندرية الأربعاء 1 يناير 2020،

14:30 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD الإسماعيلي - إنبي استاد الإسماعيلية الأربعاء 1 يناير 2020،

17:00 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD مصر المقاصة - الأهلي استاد الإنتاج الحربي الأربعاء 1 يناير 2020،

19:30 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD حرس الحدود - بيراميدز استاد حرس الحدود الخميس 2 يناير 2020،

14:30 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD المصري - سموحة استاد الجيش الخميس 2 يناير 2020،

17:00 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD الزمالك - أسوان استاد القاهرة الدولي الخميس 2 يناير 2020،

19:30 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD وادي دجلة - طلائع الجيش استاد بتروسبورت الجمعة 3 يناير 2020،

19:30 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD

أبرز الغائبين عن الجولة الحادية عشر في الدوري المصري

للإصابة للإيقاف محمود جنش - الزمالك لا يوجد محمود متولي - الأهلي لا يوجد كريم نيدفيد - الأهلي لا يوجد محمد محمود - الأهلي لا يوجد رمضان صبحي - الأهلي لا يوجد أحمد فتحي - الأهلي لا يوجد عمرو السولية - الأهلي لا يوجد

جدول ترتيب الدوري المصري 2019-2020