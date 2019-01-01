دوري أبطال أوروبا 2019-20 | موعد مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، القنوات الناقلة، الغيابات والمجموعات

موعد مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20، القنوات الناقلة، أبرز الغائبين، الحكام ومجموعات ذات الأذنين هذا الموسم

أحمد جمال

بدأت البطولة الأهم في أوروبا وثاني أهم بطولة في العالم بعد المونديال، وهي بطولة دوري أبطال أوروبا 2019-20 التي شاهدنا جولتها الأولى يوم الثلاثاء 17 سبتمبر الماضي، وسنكون على موعد مع إستكمالاً لمتعة أجواء مباريات ذات الأذنين حيث سنتابع الجولة الثانية بدءً من يوم الثلاثاء القادم 1 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 2 صفر 1441 هجرياً.

وستكون الافتتاحية من نصيب ريال مدريد الذي سيستضيف كلوب بروج على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة الـ6:55 ضمن مباريات المجموعة الأولى التي شهدت هزيمة ثقيلة للملكي في الجولة الأولى على يد باريس سان جيرمان، وفي نفس التوقيت سيحل شاختار ضيفاً على أتالانتا باستاد السان سيرو، كما سيستضيف مانشستر سيتي فريق دينامو زغرب باستاد الاتحاد في تمام الساعة التاسعة مساءً للمنافسة على صدارة المجموعة بعد حصد كلً منهما على الثلاث نقاط الكاملة في جولتهم الأولى.

وسيكون عشاق أتلتيكو مدريد على موعد لمشاهدة مباراتهم ضد لوكوموتيف موسكو على ملعب الآخير، في نفس الوقت الذي سيخوض فيه يوفنتوس مُنافس الروخي بلانكوس الرئيسي في المجموعة الرابعة مباراتهم ضد بايرن ليفركوزن، وفي قمة من قمم الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2019-20 سيحل بايرن ميونخ ضيفاً ثقيلاً على توتنهام على استاد توتنهام هوتسبير في لقاء هام وقوي للفريقين، خاصة للفريق الإنجليزي الذي قد تعادل في الجولة الأولى أمام أوليمبياكوس وبالطبع سيسعى لتحقيق فوزه الأول على ملعبه.

كما سيحل باريس سان جيرمان متصدر المجموعة الأولى ضيفاً ثقيلاً على جلطة سراي الذي استطاع أن يخرج من الجولة الأولى بنقطة وحيدة بعد التعادل خارج الديار مع كلوب بروج، وفي ظل المُنافسة القوية التي تشهدها المجموعة الخامسة يحل بوروسا دورتموند ضيفاً على سلافيا براج على ملعب سينوبو في ثاني أيام الجولة الثانية من ذات الأذنين، وفي نفس التوقيت سينطلق نابولي إلى استاد كريستال أرينا ليستضيفه فريق جينك في لقاء هام ضمن المجموعة الخامسة التي يتصدرها ريد بول سالزبورج بفارق الأهداف عن الآزوري الذي استطاع أن ينتصر في جولته الأولى على ليفربول بهدفين دون رد.

وإستكمالاً لحديثناً عن الريدز فسيستضيف بطل دوري الأبطال في الموسم الماضي فريق سالزبورج على ملعب أنفيلد، في مباراة لا تحتمل الخسارة مرة آخرى بالنسبة للفرق الإنجليزي، بينما سنكون على موعد لمتابعة قمة آخرى من قمم الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2019-20 وهو الصراع القائم ضمن المجموعة السادسة حين يلتقى كلً من الإنتر وبرشلونة على ملعب الكامب نو ضمن المجموعة التي أنتهت جميع مبارياتها في الجولة الأولى بالتعادل.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على كل شئ عن الجولة الثانية من دور مجموعات دوري الأبطال لموسم 2019-20، موعد المباريات، القنوات الناقلة، الحكام والغيابات وأكثر من ذلك..

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موعد مباريات الجولة الثانية في مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20

المباراة الموعد الملعب الحكم القناة الناقلة أتالانتا - شاختار الثلاثاء 1 أكتوبر 2019،

2 صفر 1441،

18:55 مصر، 19:55 السعودية سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" توبياس ستيلر beIN SPORTS HD 4 ريال مدريد - كلوب بروج الثلاثاء 1 أكتوبر 2019،

2 صفر 1441،

18:55 مصر، 19:55 السعودية سانتياجو بيرنابيو جورج كاباكوف beIN SPORTS HD 11 مانشستر سيتي - دينامو زغرب الثلاثاء 1 أكتوبر 2019،

2 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية استاد الاتحاد سردار جوزوبويوك النجم الأحمر - أوليمبياكوس الثلاثاء 1 أكتوبر 2019،

2 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ملعب النجم الأحمر بينوا باستين لوكوموتيف موسكو - أتلتيكو مدريد الثلاثاء 1 أكتوبر 2019،

2 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ملعب لوكوموتيف أوريل جرينفيلد beIN SPORTS HD 3 توتنهام - بايرن ميونخ الثلاثاء 1 أكتوبر 2019،

2 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ملعب توتنهام هوتسبير كليمان توربان يوفنتوس - بايرن ليفركوزن الثلاثاء 1 أكتوبر 2019،

2 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية استاد يوفنتوس ويليام كولوم beIN SPORTS HD 4 جلطة سراي - باريس سان جيرمان الثلاثاء 1 أكتوبر 2019،

2 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية تورك تليكوم أرينا سيمون مارتشينياك سلافيا براج - بوروسيا دورتموند الأربعاء 2 أكتوبر 2019،

3 صفر 1441،

18:55 مصر، 19:55 السعودية ملعب سينوبو جينك - نابولي الأربعاء 2 أكتوبر 2019،

3 صفر 1441،

18:55 مصر، 19:55 السعودية كريستال أرينا ليفربول - ريد بول سالزبورج الأربعاء 2 أكتوبر 2019،

3 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية أنفيلد ليل - تشيلسي الأربعاء 2 أكتوبر 2019،

3 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ملعب بيير ماوروي زينيت - بنفيكا الأربعاء 2 أكتوبر 2019،

3 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ملعب كريستوفسكي beIN SPORTS HD 4 فالنسيا - أياكس الأربعاء 2 أكتوبر 2019،

3 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ميستايا برشلونة - الإنتر الأربعاء 2 أكتوبر 2019،

3 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية كامب نو ار بي ليبزيج - أولمبيك ليون الأربعاء 2 أكتوبر 2019،

3 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ريد بول أرينا

أبرز الغائبين عن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2019-20

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للإصابة للإيقاف ليونيل ميسي - برشلونة لا يوجد صامويل أومتيتي - برشلونة لا يوجد عثمان ديمبيلي - برشلونة لا يوجد إيسكو - ريال مدريد لا يوجد ماركو أسينسيو - ريال مدريد لا يوجد مارسيلو - ريال مدريد لا يوجد أليسون بيكر - ليفربول لا يوجد ليروي ساني - مانشستر سيتي لا يوجد بنجامين ميندي - مانشستر سيتي لا يوجد ريان سيسينون - توتنهام لا يوجد جيوفاني لوتشيلسو - توتنهام لا يوجد جون ستونز - مانشستر سيتي لا يوجد روبن لوفتس تشيك - تشيلسي لا يوجد نابي كيتا - ليفربول لا يوجد جورجيو كيلليني - يوفنتوس لا يوجد لورينزو تونيلي - نابولي لا يوجد

مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20:

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 باريس سان جيرمان 1 1 0 0 3 0 +3 3 2 كلوب بروج 1 0 1 0 0 0 0 1 3 جلطة سراي 1 0 1 0 0 0 0 1 4 ريال مدريد 1 0 0 1 0 3 -3 0

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بايرن ميونخ 1 1 0 0 3 0 +3 3 2 توتنهام 1 0 1 0 2 2 0 1 3 أوليمبياكوس 1 0 1 0 2 2 0 1 4 النجم الأحمر 1 0 0 1 0 3 -3 0

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 دينامو زغرب 1 1 0 0 4 0 +4 3 2 مانشستر سيتي 1 1 0 0 3 0 +3 3 3 شاختار دونيتسك 1 0 0 1 0 3 -3 0 4 أتالانتا 1 0 0 1 0 4 -4 0

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 لوكوموتيف موسكو 1 1 0 0 2 1 +1 3 2 يوفنتوس 1 0 1 0 2 2 0 1 3 أتلتيكو مدريد 1 0 1 0 2 2 0 1 4 باير ليفركوزن 1 0 0 1 1 2 -1 0

المجموعة الخامسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 سالزبورج 1 1 0 0 6 2 +4 3 2 نابولي 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 ليفربول 1 0 0 1 0 2 -2 0 4 خينك 1 0 0 1 2 6 -4 0

المجموعة السادسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 سلافيا براج 1 0 1 0 1 1 0 1 2 الإنتر 1 0 1 0 1 1 0 1 3 بوروسيا دورتموند 1 0 1 0 0 0 0 1 4 برشلونة 1 0 1 0 0 0 0 1

المجموعة السابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 لايبزيج 1 1 0 0 2 1 +1 3 2 زينيت سانت بطرسبرج 1 0 1 0 1 1 0 1 3 ليون 1 0 1 0 1 1 0 1 4 بنفيكا 1 0 0 1 1 2 -1 0