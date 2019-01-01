موعد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري، الترتيب والقنوات الناقلة

الغيابات، موعد المباريات، جدول الترتيب، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الثامنة من الدوري المصري 2019-20

تُستأنف الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 18 ربيع الآخر 1441 هجريًا، بمباراة قوية، عندما يستقبل أف سي مصر نظيره الإسماعيلي، ثم يحلّ أسوان ضيفًا على سموحة السكندري.

ولن تتوقف الإثارة يوم الأحد عند هذا الحد، بل سيأتي دور العملاق، الأهلي، والذي يلتقي مع حرس الحدود على ملعب السلام وعينه على الثلاث نقاط من أجل مواصلة سلسلة اللا هزيمة المحلية تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر.

غير أن الزمالك يوم الإثنين سوف يسعى هو الآخر لاستكمال الانتصارات تحت قيادة مدربه الجديد باتريس كارتيرون، عندما يلتقي مع الجيش، في الوقت الذي يسعى فيه مصر المقاصة لتدارك ما فاته مع مدربه ميدو، بمواجهة صعبة أمام الاتحاد السكندري المتألق جدًا هذا الموسم.

الأهلي يريد استعادة صدارته التي تمكن منها المقاولون العرب، في الوقت الذي يريد الزمالك أن يحافظ على فارق النقطتين بينهما قبل خوض الديربي في موعد لاحق.

الآن نتعرف سويًا على كل ما يخص الجولة الثامنة من الدوري المصري..

موعد مباريات الدوري المصري 2019-20 - الجولة الثامنة

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة أف سي مصر - الإسماعيلي ستاد الكلية الحربية الأحد 15 ديسمبر 2019،

14:30 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD سموحة - أسوان ستاد الأسكندرية الأحد 15 ديسمبر 2019

17:00 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD الأهلي - حرس الحدود ستاد السلام الأحد 15 ديسمبر 2019

19:30 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD طنطا - الإنتاج الحربي ستاد طنطا الإثنين 16 ديسمبر 2019

14:30 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD المقاولون العرب - وادي دجلة ستاد المقاولون العرب الإثنين 16 ديسمبر 2019،

17:00 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD مصر المقاصة - الاتحاد السكندري ستاد السلام الإثنين 16 ديسمبر 2019،

17:00 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD طلائع الجيش - الزمالك ستاد الجيش بالسويس الإثنين 16 ديسمبر 2019،

19:30 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD إنبي - المصري ستاد بتروسبورت الثلاثاء 17 ديسمبر،

17:00 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD بيراميدز - الجونة ستاد 30 يونيو الثلاثاء 17 ديسمبر،

19:30 ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD

أبرز الغائبين عن الجولة الثامنة في الدوري المصري

للإصابة للإيقاف محمود جنش - الزمالك لا يوجد محمود متولي - الأهلي لا يوجد كريم نيدفيد - الأهلي لا يوجد محمد محمود - الأهلي لا يوجد

جدول ترتيب الدوري المصري 2019-2020