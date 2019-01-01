مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

مواعيد المباريات، القنوات الناقلة والغيابات، وكل ما تريد معرفته عن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20

أحمد جمال

تنطلق مواجهات الجولة الثامنة من الدوري السعودي 2019-20 يوم الخميس القادم 24 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 25 صفر 1441 هجرياً، والتي ستبدأ بمباراة الاتفاق ضد العدالة في الخامسة إلا ربع بتوقيت السعودية بملعب الأمير محمد بن فهد.

وفي نفس اليوم سنكون على موعد مع مباراة الشباب عندما يستضيف الوحدة باستاد الأمير خالد بن سلطان في تمام الساعة السابعة وخمسة وخمسون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.

وفي ثاني أيام الجولة الثامنة من الدوري السعودي 2019-20 سيستضيف الفيحاء فريق الفتح، قبل أن يحل الرائد ضيفاً على ضمك بمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، وفي ختام اليوم الثاني من الجولة سيحل الاتحاد ضيفاً أيضاً على الوحدة في السابعة مساءً من يوم السبت بملعب الملك عبد العزيز.

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وفي اليوم الثالث من الجولة التي ستُلعب على أربعة أيام للمرة الأولى هذا الموسم سنكون على موعد مع مباراة التعاون ضد الفيصلي بمدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، قبل أن يحل الأهلى ضيفاً ثقيلًا على الحزم بملعب نادي الحزم في السادسة وعشرة دقائق بتوقيت السعودية.

وفي اليوم الأخير من الجولة سيحل أبها ضيفاً على الاتحاد التي تأتي مباراته في آخر أيام الجولة نظراً لخوضة مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال العرب ضد الوصل الإماراتي، بينما سنكون على موعد مع أقوى ديربي في المملكة وهو ديربي الرياض، عندما يحل النصر ضيفاً على الهلال يوم الأحد 27 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 28 صفر 1441 هجرياً، على استاد جامعة الملك سعود.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي 2019-20، القنوات الناقلة، جدول الترتيب والغيابات قبل بداية الجولة.

مواعيد مباريات الدوري السعودي 2019-20 - الجولة الثامنة

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الاتفاق - العدالة ملعب الأمير محمد بن فهد الخميس 24 أكتوبر 2019،

25 صفر 1441،

17:455 السعودية، 16:45 مصر KSA SPORTS الشباب - الوحدة ملعب الأمير خالد بن سلطان الخميس 24 أكتوبر 2019،

25 صفر 1441،

19:55 السعودية، 18:55 مصر KSA SPORTS الفيحاء - الفتح ملعب الملك سلمان الجمعة 25 أكتوبر 2019،

26 صفر 1441،

18:00 السعودية، 17:00 مصر KSA SPORTS ضمك - الرائد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية الجمعة 25 أكتوبر 2019،

26 صفر 1441،

18:20 السعودية، 17:20 مصر KSA SPORTS التعاون - الفيصلي مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة السبت 26 أكتوبر 2019،

27 صفر 1441،

18:05 السعودية، 17:05 مصر KSA SPORTS الحزم - الأهلي ملعب الحزم السبت 26 أكتوبر 2019،

27 صفر 1441،

18:10 السعودية، 17:10 مصر KSA SPORTS الاتحاد - أبها مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة" الأحد 27 أكتوبر 2019،

28 صفر 1441،

18:25 السعودية، 17:25 مصر KSA SPORTS الهلال - النصر استاد جامعة الملك سعود الأحد 27 أكتوبر 2019،

28 صفر 1441،

19:55 السعودية، 18:55 مصر KSA SPORTS

أبرز الغائبين عن الجولة الثامنة من كأس الأمير محمد بن سلمان:

للإصابة للإيقاف محمد الكويكبي - الاتفاق جمعان الدوسري - ضمك حمد الجهيم - الفيحاء عبد الله الهميان - العدالة مشاري الثمالي - الفيصلي لا يوجد عبد الفتاح آدم - النصر لا يوجد أحمد موسى - النصر

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ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الثامنة 2019-20: