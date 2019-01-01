مواعيد مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي، القنوات، الترتيب وأبرز الغائبين

الغيابات، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي 2019-20

سيكون عشاق الكالتشيو على موعد مع الإثارة، عندما تنطلق الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي يوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 5 ربيع الأول هجريًا، بمباريات أقل ما توصف بالمثيرة، في ظل صراعات كثيرة ومتشعبة داخل جنة كرة القدم.

البطولة التي عادت للتنافسية مجددًا بعد وصول أنطونيو كونتي إلى الدفة الفنية في إنتر ميلان، في وقتٍ زادت الإثارة بوجود الأسطورة كريستيانو رونالدو في يوفنتوس منذ العام الماضي، لا تتوقف جولة تل والأخرى عن المباريات التي أقل ما توصف بالعظيمة، سواءً فنيًا أو جماهيريًا أو من ناحية الأجواء.

يوم السبت ستُفتتح الجولة بمباراة نارية عندما يستقبل روما في ملعبه الأولمبيكو، ضيفه نابولي، وعينه على استكمال مسيرته المميزة للغاية هذا الموسم تحت قيادة البرتغالي باولو فونسيكا، في الوقت الذي يسعى فيه فريق المدرب كارلو أنشيلوتي إلى انتزاع فوز هام يُقربه أكثر من ثنائي القمة، اليوفي والإنتر.

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ثم يلتقي الإنتر بمضيفه بولونيا في مباراة لن تكون بالسهلة على زملاء روميلو لوكاكو أمام فريق صاحب بداية جيدة حتى الآن في الكالتشيو، في الوقت الذي تُختتم فيه مباريات السبت بموعد ناري، حيث ديربي مدينة تورينو العريقة بين تورينو ويوفنتوس، في مباراة تظل مثيرة مهما كان فارق المستوى بين المتنافسين.

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يوم الأحد يبدأ بقوة أيضًا، من خلال مواجهة مفاجأة الموسم الماضي، ومفاجأة الموسم الحالي أيضًا، إنه الفريق العنيد أتلانتا والذي يستقبل كالياري، ونمر أيضًا من خلال مباراة بين فرق العراقة التاريخية، حيث يُلاقي فيورنتينا ضيفه بارما، مع مباراة يُسلط عليها الضوء للغاية بين جنوى، المنتشي بتعين تياجو موتا مدربًا له، مع أودينيزي.

ختام الأحد يأتي بأحد أكثر المباريات إثارة، عندما يستقبل ميلان نظيره لاتسيو في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للروسونيري، فالميلان الذي تعادل مع ليتشي وخسر من روما تحت قيادة مدربه الجديد ستيفانو بيولي، لا يُريد أن يُكمل أزمته، وعينه على الفوز على فريق العاصمة الإيطالية للخروج من هذا النفق المظلم، في الوقت الذي أيضًا لا تعيش فيه كتيبة المدرب سيميوني إنزاجي أفضل فتراتها، حتى أن المدرب نفسه مُعرض للإقالة في حالة الهزيمة.

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في هذا التقرير نستعرض معكم مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي، القنوات الناقلة، أبرز الغائبين وجدول ترتيب البطولة.

موعد مباريات الدوري الإيطالي 2019-20 - الجولة الحادية عشر:

المباراة الملعب الموعد الحكم القنوات الناقلة روما - نابولي الأولمبيكو السبت 2 نوفمبر 2019،

5 ربيع الأول 1441،

16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية لم يحدد بعد beIN SPORTS HD 4 بولونيا - إنتر ميلان ريناتو دالارا السبت 2 نوفمبر 2019،

5 ربيع الأول 1441،

19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية لم يحدد بعد beIN SPORTS HD 4 تورينو - يوفنتوس ملعب تورينو الأولمبي السبت 2 نوفمبر 2019،

5 ربيع الأول 1441،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية لم يحدد بعد beIN SPORTS HD 4 أتلانتا - كالياري أتليتي أزوري الأحد 3 نوفمبر 2019،

6 ربيع الأول 1441،

13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية لم يحدد بعد beIN SPORTS HD 4 جنوى - أودينيزي لويدي فيراريس الأحد 3 نوفمبر 2019،

6 ربيع الأول 1441،

16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية لم يحدد بعد beIN SPORTS HD 4 هيلاس فيرونا - بيريشيا مارك أنطونيو بينتجودي الأحد 3 نوفمبر 2019،

6 ربيع الأول 1441،

16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية لم يحدد بعد beIN SPORTS HD 1 ليتشي - ساسولو فيا ديل ماري الأحد 3 نوفمبر 2019،

6 ربيع الأول 1441،

16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية لم يحدد بعد beIN SPORTS HD فيورنتينا - بارما أرتيميو فرانتشي الأحد 3 نوفمبر 2019،

6 ربيع الأول 1441،

19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية لم يحدد بعد beIN SPORTS HD 4 ميلان - لاتسيو سان سيرو الأحد 3 نوفمبر 2019،

6 ربيع الأول 1441،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية لم يحدد بعد beIN SPORTS HD 4 سبال - سامبدوريا باولو مازا الإثنين 4 نوفمبر 2019،

6 ربيع الأول 1441،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية لم يحدد بعد beIN SPORTS HD 4

أبرز الغائبين عن الجولة الحادية عشر في الدوري الإيطالي:

للإصابة للإيقاف ماركو بياتسا - يوفنتوس ماتيو موساكيو - ميلان جيورجيو كيليني - يوفنتوس لوكاس ليفا - لاتسيو ماتيا دي شيليو - يوفنتوس روبيرتو سوريانو - بولونيا دوجلاس كوستا - يوفنتوس لا يوجد دانيلو - يوفنتوس لا يوجد محمد فارس - سبال لا يوجد لورينزو تونيلي - نابولي لا يوجد دييجو بيروتي - روما لا يوجد دافيدي زاباكوستا - روما لا يوجد جنكيز أوندير - روما لا يوجد لورينزو بيليجريني - روما لا يوجد ماتيا كالدارا - ميلان لا يوجد هنريك مخيتاريان - روما لا يوجد ماكسيموفيتش - نابولي لا يوجد ماريو روي - نابولي لا يوجد السيد هيساي - نابولي لا يوجد

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2019-20: